極端酷熱｜天文台錄得市區34.7度　今年最熱　上水及元朗升穿37度

熱帶氣旋「瑪娃」正逐漸減弱，但其外圍下沉氣流今日（31日）續為香港帶來極端酷熱的天氣，天文台今早10時15分再次發出極端酷熱特別天氣提示，正午新界氣溫普遍上升至35度左右，上水及元朗最高達37度，截至中午1時許，市區最高氣溫錄得34.7度，再破昨日（30日）刷新的今年最熱紀錄，而周一（29日）起生效的酷熱天氣警告至今仍然生效。



▼5月31日 天文台再發極端酷熱特別提示▼



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正午新界普遍上升至35度

天文台指，颱風瑪娃的外圍下沉氣流為香港帶來極端酷熱的天氣。正午時份，新界氣溫普遍上升至35度左右。在正午12時，瑪娃集結在高雄以東約520公里，預料向北或東北偏北移動，時速約12公里，橫過台灣以東海域。

天文台預料下午部份時間有陽光，天氣極端酷熱，最高氣溫35度左右，之後漸轉大致多雲，有幾陣驟雨，局部地區有狂風雷暴。吹微風，而未來一兩日持續酷熱，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴，明日（6月1日）初時部份地區雨勢較大，周末期間仍有幾陣驟雨。

▼5月30日 上水熱爆高溫至40度▼



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▼5月30日 空氣污染爆燈 維港灰矇矇▼



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踏入正午，多區都升穿35度，上水及元朗公園最高氣溫分別達37度及37.3度，市區的跑馬地亦達35.8達，荃灣城門谷35.3度，至於天文台總部亦錄得34.7度，與昨日刷新的今年最熱紀錄34.6度再高0.1度。

在5月31日正午12時左右，多區氣溫升穿35度，上水及元朗公園更達37度或以上。(天文台網頁截圖)

連續兩日發「極端酷熱」特別天氣提示

天文台今早10時15分再次發出極端酷熱特別天氣提示，指香港天氣極端酷熱及高溫天氣持續，提醒市民留意身體健康狀況，多補充水分及做足防暑措施。如感不適，請儘快求醫。

高溫觸發驟雨及雷暴 周四局部地區有雷暴

天文台預計，瑪娃會在未來一兩日橫過台灣以東海域，隨後移向日本以南海域並逐漸減弱，而受其外圍下沉氣流影響，未來一兩日華南沿岸天氣持續酷熱，香港明日及周五（6月1日及2日）市區最高氣溫料達33度，同時，高溫觸發的驟雨及雷暴會影響香港，明日局部地區有雷暴，初時部份地區雨熱較大。