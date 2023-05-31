極端酷熱觸發驟雨雷暴　天文台兩度促躲避　市民拍到旱天雷劈大地

撰文：陶嘉心
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熱帶氣旋「瑪娃」外圍下沉氣流今日（31日）續為香港帶來極端酷熱天氣，天文台總部錄得34.7度再創今年氣溫新高。天文台預預高溫觸發的驟雨及雷暴會影響香港，下午兩度發出特別天氣提示，預料局部地區有狂風雷暴，高達每小時70公里或以上的強陣風將吹襲香港，提醒如身處室外，應盡快到安全地方躲避。天文台在北區、大埔區錄得超過30毫米雨量，有市民期間捕捉到「旱天雷」劈向大地。

▼5月31日　天文台再發極端酷熱特別提示▼

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▼5月30日　上水熱爆高溫至40度▼

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▼5月30日　空氣污染爆燈　維港灰矇矇▼

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連續兩日發「極端酷熱」特別天氣提示

天文台今早10時15分再次發出極端酷熱特別天氣提示，指香港天氣極端酷熱及高溫天氣持續，提醒市民留意身體健康狀況，多補充水分及做足防暑措施。如感不適，請儘快求醫。

高溫觸發驟雨及雷暴　周四局部地區有雷暴

天文台又預計，瑪娃會在未來一兩日橫過台灣以東海域，隨後移向日本以南海域並逐漸減弱，而受其外圍下沉氣流影響，未來一兩日華南沿岸天氣持續酷熱，香港明日及周五（6月1日及2日）市區最高氣溫料達33度，同時，高溫觸發的驟雨及雷暴會影響香港，明日局部地區有雷暴，初時部份地區雨熱較大。

暑熱警告｜黃色工作暑熱警告今再發出　歷時7小時　生效時間最長天氣｜今日最高34度　續發酷熱警告　局部地區有雷暴超強颱風瑪娃下沉氣流波及香港　4區空氣質素極差　指數達嚴重10+極端酷熱｜上水石湖墟高見40度　學生加操籃球中途決放棄：驚中暑天文台發極端酷熱天氣警告　錄34.6度今年最熱　部份地區升穿37度
香港天文台
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