天氣｜今日最高33度　酷熱天氣警告生效　局部地區有雷暴

廣東沿岸地區天色大致良好。此外，位於南海北部的低壓區及其相關的低壓槽正為該區帶來驟雨及雷暴。本港地區今日（13日）天氣預測，部份時間有陽光，亦有幾陣驟雨。日間酷熱，市區最高氣溫約33度，新界再高一兩度。稍後局部地區有雷暴。吹和緩東至東北風。

天文台在早上6時45分發出酷熱天氣警告，提醒市民應慎防中暑。



（陳永武攝）

酷熱天氣警告繼續生效，天文台提醒，長者、孕婦、嬰兒及小童、慢性病如心臟病或高血壓患者，以及過胖人士均較易中暑，應及時觀察是否出現中暑徵兆。



在炎熱天氣下或高溫環境中工作的人士，請參照勞工處的預防工作時中暑指引，採取所需的防暑措施。在戶外活動的人士，應多補充水分和不要過度勞累。於感覺不適時，應儘快到陰涼的地方休息。戶外活動宜安排在早上或下午較後的時間進行

天文台13日凌晨零時發特別天氣提示稱，南海北部的低壓區會在今早最接近珠江口一帶，在該區東南約二百公里外掠過，預料隨後該低壓區會逐漸遠離。天文台會繼續密切監測該低壓區的發展和動向。本港今日仍然酷熱及有幾陣驟雨。受活躍西南氣流影響，隨後兩三日廣東沿岸天氣不穩定。

天文台展望，未來兩三日天氣不穩定，雨勢有時較大及有雷暴。