天文台｜夏至將臨陰晴不定　端午節陽光乍現　本周末起多雲有驟雨

本港天氣陰晴不定，天文台表示，高空反氣旋會在未來一兩日帶來炎熱及大致晴朗的天氣，一股西南氣流會在本週餘下時間繼續為廣東沿岸帶來驟雨。明 ( 21日 )迎來夏至後，天氣未見好轉，本周四的端午節短暫時間有陽光，最高氣溫達32度，亦有幾陣驟雨，市民外出觀看爬龍舟比賽時宜帶備雨傘。



一道廣闊低壓槽會在下週初至中期為南海中部帶來不穩定天氣，踏入本周末起，本港將暫別陽光，連日來大致多雲，有驟雨，隨後局部地區更有雷暴。



▼6月18日 其中一隻黃鴨海上巡遊，途經炮台山▼



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天文台表示，高空反氣旋正為南海北部及華南沿岸帶來炎熱及大致晴朗的天氣，而一股西南氣流正為廣東沿岸帶來驟雨。預料一道廣闊低壓槽會在下週初至中期為南海中部帶來不穩定天氣，南海北部及華南沿岸驟雨逐漸增多。

本港地區下午及今晚天氣預測方面，天氣炎熱，局部地區有驟雨。下午部分時間有陽光。今晚大致多雲。吹和緩西南風。展望未來兩三日有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光。

本港九天天氣預報顯示，本港天氣乍晴乍雨，明日夏至部分時間有陽光，有幾陣驟雨，日間酷熱，最高氣溫將高達33度。本周四的端午節，則短暫時間有陽光，有幾陣驟雨，最高氣溫亦達32度。本周末起陽光消散，一連六天迎來持續多雲及有驟雨的天氣。

另外，勞工處今午12時30分發出黃色工作暑熱警告，從天文台記錄所得，過去13小時曾經錄得最高氣溫的，是上水的34.2度，流浮山的33.4度、元朗和大埔各有33.3度。