打風？低壓區下周或入南海　天文台料周二起有雷暴　7.1仍有驟雨

踏入夏季，天氣炎熱！今日（22日）為端午節，天氣酷熱，天文台預測，高空反氣旋正為華南沿岸帶來大致晴朗的天氣。不過，好天氣並不會長期維持，天文台指，現時位於西北太平洋的熱帶氣旋雛型低壓區，下周初可能橫過呂宋及進入南海東北部，即香港所在區域，此亦為本港帶來雷雨天氣，不過低壓區的發展及路徑存在變數。



下周六就是七月一日，天文台預料，當日仍然炎熱，短暫時間有陽光，有幾陣驟雨。



▼2022.06.03 端午節赤柱情況▼



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今日氣溫介乎28至33度 新界多區錄得33度或以上

在經過多日暴雨，近日終於可以再見陽光。天文台表示，高空反氣旋正為華南沿岸帶來大致晴朗的天氣，亦有一兩陣驟雨。今日氣溫介乎攝氏28至33度，天文台指，本港方面，正午時分，新界多處地區氣溫上升至33度或以上，而勞工處在早上11時15分亦發出黃色工作暑熱警告，提醒部分工作環境下的熱壓力頗高，呼籲採取適當的防暑措施。

不過，現時影響中國東南部的高空反氣旋會在未來兩三日稍為減弱，意味著好天氣並不會長期維持，加上一股偏南氣流會為華南帶來驟雨及雷暴。天文台預料，未來兩三日有幾陣驟雨及炎熱，明日日間短暫時間有陽光，周六（24日）起連日大致多雲。

下周二天氣轉差有驟雨

另外，現時位於西北太平洋的低壓區會在未來兩三日移向菲律賓以東海域，下週初可能橫過呂宋及進入南海東北部，即香港所在區域，並在下周中期為該區帶來不穩定天氣，但其發展及路徑存在變數。

天文台預測，下周二（27日）天氣轉差，大致多雲，有幾陣驟雨，局部地區更會有雷暴，當中下周三（28日）顯著降雨概率更為中高，即每100次概率為「中高」的預測中，實際上約有55至69次平均累積雨量達到10毫米或以上。

下周六為七月一日，踏入新一個月。天文台預料當日短暫時間有陽光，有幾陣驟雨，氣溫介乎27至32度。

▼6月17日 天文台一度發出紅色暴雨警告▼



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▼2022年8月25日 8號風球上午生效時杏花邨及大埔情況▼

