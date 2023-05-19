勞工處再發出黃色工作暑熱警告　天文台料今日最高32度或再創新高

天文台今早7時50分發出的九天天氣預報顯示，預測今日最高氣溫32度，或再創今年氣溫新高。勞工處在上午10時40分再發出黃色工作暑熱警告，連續兩日發生。



天文台昨日（18日）錄得市區最高氣溫達31.4度，為今年新高。勞工處發出黃色工作暑熱警告，為《預防工作時中暑指引》發布後首次發出工作暑熱警告，最終警告維持兩小時。天文台高級科學主任楊漢賢表示，今日（19日）的天氣情況與昨日相若，天氣同樣較潮濕，而且預計市區氣溫比昨日更高，「預計有啲似噚日情況」。



▼5月18日 工作暑熱警告首發▼



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天文台今早7時50分發出的九天天氣預報。(天文台網頁截圖)

科學主任：7月一半日子或需發工作暑熱警告

天文台高級科學主任楊漢賢強調，暑熱指數並非只參考氣溫，一共考慮四大因素，除了溫度外，亦考慮濕度、空氣流通及太陽熱輻射。他表示，指數難以預測，例如剛巧有片雲飄過，太陽未能直射，都會影響太陽熱輻射。他表示預計5月會有三至四日達到發出警告的水平；7月更可能有16至17日，相信今年氣溫偏熱，或有可能成為最熱紀錄的首十位。

天文台今早7時50分發出的九天天氣預報顯示，預測今日最高氣溫32度，或再創今年氣溫新高。

指引其中一份附錄，當中列明工作暑熱警告生效時戶外露天工作的休息安排。（預防工作時中暑指引）

▼5月18日 工作暑熱警告首發▼



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▼5月8日 勞工處《預防工作時中暑指引》簡介會▼

