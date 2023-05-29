工作暑熱警告｜議員倡與極端酷熱天氣掛勾　天文台發提示即掛紅級

勞工處早前推出《預防工作時中暑指引》，並依據暑熱指數發出工作暑熱警告，共分為黃色、紅色及黑色三級。勞工界立法會議員周小松今（29日）於港台《千禧年代》表示，相關措施是好開始，但暑熱指數未必反映個別工作環境實況，例如地盤、停機坪及不設冷氣的中式廚房，建議應參考氣溫高低，並與天文台近日新增的「極端酷熱」天氣提示掛勾，當發出提示時，勞工處應直接發出紅色工作暑熱警告。

天文台高級科學主任楊漢賢則表示，暑熱指數涵蓋氣溫外，亦受濕度、風速及太陽照射強度等多項因素影響，與「極端酷熱」天氣提示屬不同概念，後者主要提醒市民須留意中暑風險。



勞工處5月18日首發工作暑熱警告。（林靄怡攝)

勞工界：促暑假完結後檢視工作暑熱警告

踏入夏季，天氣酷熱，勞工處早前推出《預防工作時中暑指引》，並依據暑熱指數制定工作暑熱警告，共分為黃色、紅色及黑色三級，提醒僱主應安排員工適時停工休息。勞工界立法會議員周小松指，勞工處實施《預防工作時中暑指引》及依據暑熱指數發出工作暑熱警告是好的開始，但他認為暑熱指數未必反映個別工作環境情況，包括露天場所、停機坪、不設冷氣的中式廚房等，因其只按京士柏總部數據釐定，建議應參考氣溫高低，並與天文台的「極端酷熱」天氣提示掛勾，當發出相關提示時，勞工處應直接發出紅色工作暑熱警告。他又指，兩年一檢討時間太長，認為待今個暑期完結後，已應作出檢視，包括僱員中暑情況、以及極端酷熱及暑熱指數關係等。

他又提到，工程界認為執行指引時較複雜，但若僱主於工作場所加入遮陰設施，提供降溫設備例如冷凍衣和風扇等，則可相應降低休息時間。他續說，建造業議會本身設有暑熱工作指引，建議僱主於夏天安排兩段休息時間，認為僱主本身應理解有關情況，相信稍後可適應安排。

天文台高級科學主任楊漢賢表示，暑熱指數涵蓋氣溫外，亦受濕度、風速及太陽照射強度等多項因素影響，「如果濕度高啲、風勢猛啲、太陽無咁猛烈，指數會較低」，反之亦然，強調與氣溫是不同概念。

▼5月26日 天文台公布推出推送「極端酷熱」通知▼



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天文台：天氣持續暖化 料今年平均氣溫偏高

另一方面，天文台加強酷熱天氣警告服務，當氣溫普遍達攝氏35度或以上，天文台流動應用程式即會推送「極端酷熱」通知，提醒市民採取防暑措施。楊漢賢表示，氣溫達35度或以上極端酷熱天氣以往較少出現，但近10年明顯增加，平均錄得2.2日，去年更錄得15日，是有紀錄以來最多。他說，發出特別提示後，市民須留意中暑風險，包括留意健康狀況、多飲水，如有不適應盡快求醫，其中長者、孕婦、嬰兒、長期病患者例如高血壓、心臟病等，以及較肥胖人士中暑機會較高，亦應盡快留神。

他表示，受到熱帶氣旋瑪娃的外圍下沉氣流影響，未來數日天氣持續酷熱，市區最高或達34度，新界則再高一至兩度。他續說，天氣持續暖化，預計今年平均氣溫偏高。

長者安居協會資訊科技研發總監袁民光則表示，當天文台發出酷熱天氣極端提示時，協會將通知用戶，如長者出現不適，可以按動平安鐘求助。他指，非所有長者都使用智能手機，他呼籲市民關注家中長者。