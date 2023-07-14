颱風泰利或生成｜天文台周六早上考慮掛一號風球　市區熱爆達36度

風起了！香港天文台今午（14日）發出特別天氣提示，指位於呂宋附近的低壓區已增強為熱帶低氣壓，並位於本港800公里範圍內。天文台會視乎該熱帶低氣壓的移動及發展，在明日（15日）早上考慮發出一號戒備信號。



天文台預料該熱帶低氣壓會在未來兩三日逐漸增強，大致移向廣東西部至海南島一帶，會否發出更高的熱帶氣旋警告信號，視乎該熱帶氣旋與珠江口的距離及會否顯著增強。



澳門氣象局亦指，預料熱帶氣旋今晚至明日進入澳門800公里範圍，屆時將發出熱帶氣旋信號。日本氣象廳亦發出烈風預警，預測該熱帶氣遊下周一早上在香港西南面掠過。受其外圍下沉氣流影響，華南沿岸明日極端酷熱，香港天文台料本港市區最高氣溫達36度。



香港天文台7月14日指位於呂宋附近的低壓區已增強為熱帶低氣壓，會視乎該熱帶低氣壓的移動及發展，在明日（15日）早上考慮發出一號戒備信號。（天文台截圖）

周六極端酷熱市區最高36度

香港天文台指，位於呂宋附近的低壓區正逐漸增強，一個熱帶氣旋似乎在形成中，預料明日極端酷熱，最高氣溫普遍達36度或以上。星期日及星期一天氣逐漸轉壞，有狂風大驟雨及雷暴，風勢逐漸增強，海有大浪及湧浪。

▼7月14日 亞洲主要氣象機構熱帶低氣壓移動路徑預測▼



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下周日至周一離岸及高地吹7至8級風

根據天文台九天天氣預報，下周日及下周一廣東沿岸天氣會逐漸轉壞。根據最新預測，下周日離岸及高地間中7級風，下周一間中更達8級，有狂風驟雨及雷暴。

香港天文台料下周日離岸及高地間中7級風，下周一間中更達8級，有狂風驟雨及雷暴。明日市區最高達36度。（天文台截圖）

今晚至明日進入澳門800公里範圍

澳門氣象局今午指，位於菲律賓附近的熱帶擾動已發展為熱帶氣旋位於菲律賓附近的熱帶擾動已發展為熱帶氣旋，預料將於今晚至明日進入澳門800公里範圍，屆時該局將發出熱帶氣旋信號。

日本氣象廳預測熱帶氣旋周一早在香港西南面掠過

澳門氣象局指，受其相關的外圍下沉氣流影響，周末本澳天氣非常酷熱，高溫亦有機會觸發午後雷雨及強烈陣風。日本氣象廳亦發出烈風預警，該低壓區會增強，預測下周一早上在香港西南面掠過。

▼6月17日 天文台一度發出紅色暴雨警告▼

