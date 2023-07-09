高空反氣旋及偏南氣流影響　天文台料一連6日熱爆　上水周五36度

酷熱天氣警告現正生效，本港近日天氣持續炎熱，今日（9日）正午時分，本港多處地區氣溫上升至33度或以上，將軍澳、上水、打鼓嶺及西貢更錄34度高溫。受高空反氣旋及偏南氣流影響，本港未來一周天氣持續天晴，局部地區有驟雨。



未來九日天氣預測方面，天文台最新預測是由周一至周六都天氣酷熱，周五（14日）為未來九天唯一沒有驟雨，當日本港上水最為炎熱，日間最高氣溫預計有36度，大埔及打鼓嶺亦有35度。下周二（18日）則不見陽光，氣溫稍為回27至31度之間。



▼6月3日 市區氣溫達34.9度▼



+ 2

天文台今晨發出特別天氣提示，指高溫天氣持續，市民應補充足夠水分，如感不適，立刻休息或求助，需要時儘快求醫。天文台自周三（5日）上午起發出的酷熱天氣警告維持至今，正午時分，將軍澳、上水、打鼓嶺及西貢錄得34度高溫，流浮山、大埔、屯門、赤鱲角、坪洲、沙田亦錄得33度。

分區天氣預報顯示，正午時分，將軍澳、上水、打鼓嶺及西貢錄得34度高溫。（天文台截圖）

天文台預測本港地區下午及今晚天氣預測大致天晴及酷熱，但局部地區有驟雨，展望未來數日持續酷熱，大致天晴，但局部地區有驟雨，高空反氣旋會在本周為廣東帶來持續酷熱及普遍晴朗的天氣。同時，受一股偏南氣流影響，廣東沿岸局部地區有驟雨。

九天天氣預報顯示，本港明日（10日）起一連四日大致天晴及酷熱，但局部地區有驟雨，氣溫維持在28至33度之間。

本港九天天氣預報。（天文台截圖）

料周五最熱無雨

周五（14日）最高氣躍升至34度，大致天晴及酷熱，亦是未來九天唯一一天沒有驟雨。分區氣預報顯示，當日下午兩時，上水氣溫升至36度，大埔及打鼓嶺則錄35度。

分區天氣預報顯示，周五（14日）上水氣溫升至36度，大埔及打鼓嶺則錄35度。（天文台截圖）

周末（15日）部分時間有陽光及酷熱，有一兩陣驟雨。周日（16日）及下周一（17日）短暫時間有陽光，有幾陣驟雨，氣溫維持28至32度。下周二（18日）則大致多雲，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴。

▼7月3日 下午雨後彩虹▼

