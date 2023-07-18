颱風泰利襲港　8號風球無入錶警察照抄牌惹議！網民提3點質疑真偽

颱風泰利日前襲港，天文台在17日掛上8號風球，生效至下午4時20分才改發3號強風信號，打工仔和學生都得到了一天的「颱風假」。不過網上流傳一張圖片，有網民指在八號風球正在懸掛時，發現警方在屯門新和里一帶錶位抄牌，笑稱即使在8號風球下仍風雨不改地「回收消費券」，但圖片後來引來網民提出3點以表質疑。



《嚦咕嚦咕新年財》劇照

對於車主而言，在人多車多的香港地泊到咪錶位確實幸運，不過如果未能夠定時入錶，同屬違例泊車，也是有機會被執法人員抄牌。日前颱風泰利襲港，有些車主特意將車泊入室內停車場遮風擋雨，也有些比較不介意的車主將愛車擺放在咪錶位，卻因為掛上8號風球未有及時入錶，而被警方抄牌。

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Facebook群組「屯門公路塞車關注組」

網民在Facebook群組「屯門公路塞車關注組」貼出圖片，地點為屯門新和里咪錶停車場位。樓主稱發現在8號風球的情況下，警方仍然風雨不改地努力抄牌，疑針對該些泊在錶位內又未有及時入錶的私家車，不禁令網民笑稱行為是「回收消費券」，也有網民大嘆「政府唔係建議8號風球留喺安全地方咩？咁我聽政府話，留喺屋企，所以入唔到錶」、「霸到錶位都仲要比人回收消費券」、「依家日以繼夜咁抄」、「咁係叫人出街冒險定係留係屋企保險先？」。

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示意圖

不過有網民力撐警方執法沒有問題，稱「打風唔使入錶？」、「阿Sir好勤力」、「感謝香港警察無懼風雨執法」、「其實政府有晒數據，邊度錶有車無入，睇到晒，今日只去D無入錶既位抄，都正常呀」、「無法例規定八號風唔抄牌，所以有抄係正常」、「夠鐘入錶係法例」。除此之外，有網民提出了3點認為圖片存在很多疑點，「第一，打風日子冇可能條路咁乾淨，樹葉都冇一片、樹枝都冇一條；第二，打風日子仲有人跑步跑得咁輕鬆自如，直情好似安全過安全期嘅日子，唔怕俾風吹雜物扑頭咁款；第三，正常嚟講，唔會淨係得一位長官出嚟同你搏命，尤其係打風日子」，直指照片並非於昨日（17日）掛8號波時拍攝。

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Facebook群組「屯門公路塞車關注組」

然而其後又有剛好在場的網民貼出圖片，表示「當時有一架警車，有4個軍裝做嘢」、「呢張圖係堅，因為我都入咗鏡 （樓主原圖路人甲背影），不過右手揸住把遮，唔係跑步」，力證警方真的十分勤力地在8號波也照抄牌。其實警方在2021年颱風「圓規」襲港時，對打擊違例泊車的行動也是風雨不改，當年天文台發出八號熱帶氣旋警告信號，打工仔喜獲颱風假一天。不過單是東九龍總區交通部及各警區，就在一天內共發出834張定額罰款通知書，但就不限於沒有入錶的執法行動，以罰款$320計算，單日總進帳至少26萬元。

原帖：Facebook群組「屯門公路塞車關注組」