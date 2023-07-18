颱風泰利｜今晨在廣西北海二次登陸　中心最大風力達10級

7月18日06時，中央氣象台發布颱風黃色預警和暴雨黃色預警，颱風「泰利」今晨在廣西北海二次登陸，強度逐漸減弱，6省區有大到暴雨，廣西雲南部分地區有大暴雨。



據中央氣象台消息，今年第4號颱風「泰利」已於昨日（17日）晚上22點20分前後在廣東省湛江市南三島沿海登陸，登陸時中心附近最大風力有13級（38米/秒），中心最低氣壓為965百帕，登陸後強度迅速減弱，今日（18日）凌晨在廣東省湛江市境內由颱風級減弱為強熱帶風暴級，隨後進入北部灣。

今日清晨5時50分前後在廣西北海市再次登陸，登陸時中心附近最大風力有10級（25米/秒），中心最低氣壓為980百帕，今天早晨6點鐘其中心位於廣西北海市境內，即北緯21.5度、東經109.2度，中心附近最大風力有10級（25米/秒），中心最低氣壓為980百帕，七級風圈半徑130-150公里。

（中央氣象台）

預計，「泰利」將以每小時20公里左右的速度向西偏北方向移動，強度逐漸減弱，19日在越南北部減弱消散。

中央氣象台於今晨6時發布暴雨黃色預警，預計今日8時至19日8時，廣東大部、廣西、福建東南、湖南中部、貴州南部、雲南東南部等地的部分地區有大到暴雨。其中，廣西西部、雲南東南部等地的部分地區有大暴雨（100～180毫米）。江西、湖北等地也將受到影響有分散性大雨或暴雨。

受颱風影響，今日起，國鐵南寧局管理內的35趟旅客列車停運或調整運行區間。目前，國鐵南寧局已在管內部分路段啟動防禦颱風四級應急響應和防洪四級應急響應。

6省將有大到暴雨（中央氣象台）

廣西防城港市學校停課停工停運

廣西防城港市亦發通告要求自7月18日0時起至19日0時止，除已放假的中小學、高等院校外，其餘全市舉辦有暑假班的民辦幼兒園、各類托育機構、培訓機構實施停課。

所有建築工地、高空作業等全部停止施工作業；防城港城市客運、出租等停運，請市民關注交通管制，非必要不要駕車外出；各商場、餐飲店等停止營業；大型活動停止。