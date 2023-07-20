颱風｜天文台：熱帶氣旋似乎形成中　歐洲預報7.28凌晨最近香港

一風剛平一風又起，多個電腦模式均預測現時位於菲律賓以東海域的低壓區會發展為熱帶氣旋並逐漸增強，當中歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）更預計該熱帶氣旋下周四（27日）會闖入香港400公里，料下周五（28日）凌晨最接近香港，並移往內陸後減弱。



不過，美國全球預報系統（GFS）則顯示，熱帶氣旋會往台灣方向移動。天文台指，位於菲律賓以東海域的低壓區正逐漸增強，一個熱帶氣旋似乎在形成中，其路徑仍存變數，料下周三（26日）起連續四日有驟雨及狂風雷暴。



天文台表示，位於菲律賓以東海域的低壓區正逐漸增強，一個熱帶氣旋似乎在形成中，高空反氣旋會在未來數天為廣東地區帶來酷熱的天氣。

天文台預料，現時位於菲律賓以東海域的低壓區會發展為熱帶氣旋並逐漸增強，未來數天移向呂宋以東一帶，下周初至中期較有可能進入南海北部，並在下周中至後期為華南沿岸帶來不穩定天氣，但該系統的路徑仍存變數，亦有機會移向台灣一帶。

各地電腦模式預測下周二（7月25日）晚上8時的地面天氣圖。（天文台網頁圖片）

根據歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）預測，將有一度熱帶氣旋於7月27日進入香港400公里範圍，其風速最高達到每小時80公里以上，並於7月28日凌晨最接近香港，屆時會往內陸方向移動，並逐漸減弱。

但另一方面，美國全球預報系統（GFS）則預測，該熱帶氣旋會往台灣方向移動，並於下周五進入黃海範圍。天文台昨日的《天氣隨筆》亦提到，目前四個電腦模式，包括歐洲、韓國及德國模式均預測該熱帶氣旋會向香港方向移動；僅美國預測往台灣方向移動。

天文台表示，香港未來數日天氣酷熱，大致天晴，但局部地區有驟雨，下周中期天氣漸轉不穩定。

九天天氣方面，預料未來五日均炎熱，最高氣溫高達攝氏34度，下周一（24日）僅2級微風。下周三起（26日）連續四日有驟雨及雷暴，下周四吹5至6級東至東北風，離岸吹7級強風，即平均風速達每小時52至62公里。

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