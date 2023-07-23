颱風杜蘇芮｜逐漸靠近台灣　天文台：仍不能排除移向廣東東部沿岸

炎夏來臨，今日（23日）步入二十四節氣之中的「大暑」，本港中午多區氣溫上升至33度。天文台指，受高空反氣旋影響，未來一兩日華南普遍晴朗，天氣持續酷熱，本港明日（24日）起一連四日最高氣溫達34度，周三（27日）開始局部地區有狂風雷暴，持續至周末，直至下周一（31日）重見陽光。



強烈熱帶風暴杜蘇芮會在未來兩三日逐步增強，逐漸靠近台灣一帶，但天文台最新預報仍表示，移向廣東東部沿岸的機會仍不能排除。縱觀亞洲多個國家氣象局的預測，杜蘇芮會影響台中至台南一帶。其外圍下沉氣流會在本周中期繼續為華南帶來酷熱的天氣，而高溫觸發的驟雨及狂風雷暴會影響該區。



▼7月23日 東亞官方氣象機構熱帶氣旋杜蘇芮預測路徑圖▼



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杜蘇芮相關的不穩定天氣 影響本周後期中國東南沿岸

強烈熱帶風暴杜蘇芮在正午12時集結在馬尼拉以東約810公里，預料向西或西北偏西移動，時速約10公里，橫過菲律賓以東海域並繼續增強。天文台指，熱帶氣旋杜蘇芮會在未來兩三日逐步增強並橫過呂宋以東海域，逐漸靠近台灣一帶，但移向廣東東部沿岸的機會仍不能排除。其外圍下沉氣流會在本周中期繼續為華南帶來酷熱的天氣，而高溫觸發的驟雨及狂風雷暴會影響該區，預料與杜蘇芮相關的不穩定天氣會在本周後期影響中國東南沿岸。

天文台的熱帶氣旋位置及路徑圖則顯示顯示，杜蘇芮會掠過台灣南部。台灣中央氣象局則顯示星期四（ 27日）會掠過台灣西南至台中一帶。內地中央氣象台則預計，杜蘇芮將以每小時10公裡左右的速度向西偏北方向移動，明日（ 24日）轉向西北方向移動，向台灣東南部沿海靠近。

▼天文台「地球天氣」引述歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）預測▼



歐洲中期天氣預報中心（ECMWF），顯示杜蘇芮星期四（ 27日）會橫過台南。（Windy.com）

▼美國全球預報系統（GFS）預測▼



美國全球預報系統（GFS）亦顯示杜蘇芮星期四（ 27日）會橫過台南。（Windy.com）

日本氣象廳預測杜蘇芮會於星期五（ 28日）上午掠過台南；韓國氣象廳則預測會橫過台灣台東至台中一帶，菲律賓氣象局、歐洲中期天氣預報中心（ECMWF），以及美國全球預報系統（GFS）亦顯示杜蘇芮星期四（ 27日）會橫過台南。

下午一時，本港分區天氣預報。（天文台截圖）

是日大暑 中午最高氣溫33度

今日（23日）是「大暑」，高空反氣旋正為華南帶來普遍晴朗及酷熱的天氣。正午時分，本港大部分地區氣溫上升至33度左右。根據分區天氣預報，打鼓嶺氣溫升至34度。天文台預測本港地區下午及今晚天氣大致天晴，下午酷熱，但局部地區有驟雨，吹微風，展望未來數天持續酷熱，本周中後期驟雨逐漸增多，局部地區有狂風雷暴。

九天天氣預報顯示，本港明日（24日）大致天晴及酷熱，氣溫維持28至34度之間，星期二（25日）開始局部地區有驟雨，星期三（26日）出現狂風雷暴，但最高氣溫仍需維持34度。

九天天氣預報。（天文台截圖）

天文台預測星期四（27日）短暫時間有陽光及酷熱，稍後驟雨較多，吹西至西北風4至5級，稍後離岸及高地6級，有別於早前預測的7級；星期五（28日）最高氣溫稍降至31度。下周一（31日）起天氣大致多雲，有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光。