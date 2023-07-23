颱風杜蘇芮｜入南海、趨台灣、向北走　天文台指3天氣系統成關鍵

料會增強為強颱風的熱帶氣旋杜蘇芮移動路徑仍難以確定，目前東亞官方氣象機構都推斷會趨向台灣，登陸位置由恒春半島至花蓮都有。



本港天文台指出較大機會逐漸靠近台灣一帶，但不能排除移向廣東東部沿岸及向北走移過台灣以東海域。之所以得出三個推斷路徑，原因是熱帶氣旋的移動受不同天氣系統影響，包括最主要的副熱帶高壓脊、西風槽、西南季風槽等，而這些天氣系統的強度、位置和出現時間的互相配合，成影響熱帶氣旋路徑的關鍵，形容這為「天氣系統扭計骰」。



▼7月22至23日 東亞官方氣象機構熱帶氣旋杜蘇芮預測路徑圖▼



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天文台周六晚（22日）發表題為《天氣系統扭計骰——對杜蘇芮路徑的影響》的文章，預料杜蘇芮會在未來兩三日橫過呂宋以東海域並繼續增強，目前電腦模式集合預報系統顯示，杜蘇芮隨後的路徑仍有一定的不確定性。

目前預測有三大路徑：

（1）較大機會逐漸靠近台灣一帶；

（2）移向廣東東部沿岸；

（3）橫過台灣以東海域

天文台7月22日發布的杜蘇芮的路徑概率預測圖，以及三個可能發生的路徑情境。（天文台圖片）

東亞官方氣象機構都頗一致，料杜蘇芮趨向台灣。香港天文台及日本氣象廳屬「偏南派」，料會在南端恒春半島至台東以南登陸；台灣中央氣象局、韓國氣象廳及菲律賓氣象局則為「偏中派」，料於台東以北登陸，再掠過台中；內地中央氣象台則屬「偏北派」，料會在花蓮登陸，再橫掃台北及新竹市一帶。

杜蘇芮可能發生的移動路徑情境。（天文台圖片）

4個情況與原預測不同 致預測移動路徑需大修訂

正如天文台指出，副熱帶高壓脊、西風槽、西南季風槽等的強度、位置和出現時間的互相配合，影響熱帶氣旋路徑，電腦模式會因應最新的氣象數據調整預測，所以模式在每次預報之間都會有差別。

天文台表示，由於目前西南季風較之前所預測的強，同時杜蘇芮的形成的時間比預期遲，加上杜蘇芮實際形成的位置比較早前的模式預測偏東，移動速度較慢，所以模式亦因實際情況調整杜蘇芮的路徑。目前綜合實況數據分析和各大電腦模式預測，杜蘇芮會在本周逐漸靠近台灣一帶，但移向廣東東部沿岸的機會仍不能排除。

歐洲模式在7月19、 20、21日晚上8時對7月26日早上8時的地面氣壓及雨量預測，可見模式分歧頗大，杜蘇芮的移動速度逐漸變慢，而進入南海的時間亦逐步推遲，甚至不進入南海。（天文台圖片）

下沉氣流為港帶來酷熱天氣 天文台降低本地風力預測

不過可以較確定的是，杜蘇芮外圍下沉氣流會在本周中期繼續為華南帶來酷熱的天氣，而高溫觸發的驟雨及狂風雷暴會影響該區。

天文台今日凌晨0時發表的九天天氣預報，料未來數日天晴酷熱，未來三日市區最高34度，到周三（26日）始稍降至33度，周四（27日）稍後驟雨較多及局部地區有狂風雷暴，周五起多雲，間中有驟雨，局部地區有狂風雷暴。

天文台也修訂本周四至五的風力，料離岸及高地風力達6級，不再預測有7級（6至7級為強風，3號風球風力），先吹西北風，後轉西南風，這是有颱風在本港東面掠過的風向情況。

天文台今日凌晨0時發表的九天天氣預報料未來數日天晴酷熱。（天文台圖片）

▼7月17日下午 市民走入西貢過打風假▼



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7月22日早上8時日本氣象廳向日葵9號的衛星圖像。 （天文台圖片）

▼7月17日下午 市民及旅客尖沙咀感受風的季節▼

