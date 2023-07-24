颱風杜蘇芮｜天文台：靠近台灣或成超強颱風　走向受天氣系統影響

【天文台／颱風／打風／熱帶氣旋】天文台最新天氣報告指，高空反氣旋正為華南帶來普遍晴朗的天氣。在今日（24日）上午8時，颱風杜蘇芮集結在馬尼拉以東約590公里，預料向西北移動，橫過呂宋以東海域並逐步增強。天文台署理高級科學主任林學賢表示，杜蘇芮有機會增強至超強颱風級別，目前不同電腦模式預測的路徑分歧頗大，主要預測以靠近台灣為主，預計星期三（26日）進入本港800公里範圍，但熱帶氣旋的走向會被附近不同的天氣系統影響，目前仍是言之尚早。



天文台預測熱帶氣旋位置及路徑圖。（天文台圖片）

林學賢於香港電台節目《千禧年代》指，杜蘇芮會於未來一兩天逐漸增強，並移向呂宋海峽，之後有機會逐漸靠向台灣南部一帶或廣東東部沿岸，路徑仍存在不確定性。前者香港會受其外圍下沉氣流影響，天氣較為酷熱，容易受高溫觸發的驟雨及狂風雷暴影響；後者則對香港影響較大，驟雨較多，實際情況需視乎杜蘇芮路徑與珠江口的距離，未來數天會前往台灣、褔建甚至廣東東部一帶的市民應注意。

他表示，目前杜蘇芮距離香港仍有1,500公里，根據預測路徑，杜蘇芮會於星期三（26日）進入呂宋海峽附近、本港800公里範圍，天文台會視乎杜蘇芮強度及最新路徑，評估對香港的影響。

林學賢指，目前不同電腦模式預測的路徑分歧頗大，主要預測以靠近台灣為主，目前仍是言之尚早。不同電腦模式對於捕捉副熱帶高壓脊、西風槽及季風槽的強度均有差別，令所預測的熱帶氣旋的強度及路徑都會有所不同。

他說，熱帶氣旋的走向被附近不同的天氣系統影響，大部份熱帶氣旋都是圍著副熱帶高壓脊移動，故此副熱帶高壓脊的強弱會影響路徑，較強的話會令熱帶氣旋快速偏西移動；高緯度的西風槽經過則會影響副熱帶高壓脊的強度，兩者產生相互作用。季風槽的出現則有可能令副熱帶高壓脊減弱，導致熱帶氣旋向北移動。此外，他又表示，預計本港今年會受4至7個熱帶氣旋影響。