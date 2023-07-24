颱風杜蘇芮｜天文台料26日升級超強颱風　逐步靠近台灣一帶

【颱風／天氣消息／天文台／颱風路徑預測／動態／路線／預報／杜蘇芮】颱風泰利襲港後，香港下星期可能再次打風。天文台表示，位於菲律賓以東海域的「杜蘇芮」已於星期日（23日）晚「升呢」為「颱風」。 根據天文台「熱帶氣旋路徑資訊」圖，該熱帶氣旋會在未來兩三日逐步增強並橫過呂宋以東海域，星期三（26日）將成為「超強颱風」，靠近台灣一帶後接近本港。



杜蘇芮最新颱風移動路徑。（天文台）

星期日（23日）晚上8時，杜蘇芮已成為「颱風」，中心附近最高持續風速達128公里。香港天文台表示，於23日晚上11時，杜蘇芮集結在馬尼拉以東約690公里，預料向西北偏西移動，時速約12公里，繼續增強並橫過菲律賓以東海域。

「杜蘇芮」風力＋最新移動路徑▼▼▼

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天文台九天天氣預報。（天文台）

根據天文台「熱帶氣旋路徑資訊」圖顯示，杜蘇芮星期一（24日）晚上8時將達到「強颱風」級別，中心附近最高持續風速達到每小時 155 公里。之後杜蘇芮風力將持續增加，星期二（25日）維持「強颱風」級別，逐步靠近台灣一帶。預計至星期三（26日）晚8時，每小時持續風速可達到185公里，屆時達到「超強颱風」級別，並逼近台灣一帶。

天文台預計，杜蘇芮之後威力將減弱，估計在星期四（27日）左右接近本港，當晚8時仍達「颱風」級別，中心附近最高持續風速達到每小時145公里。之後繼續向內福建方向推移，至星期五（28日）「降呢」為熱帶風暴，料晚上持續風速減至每小時75公里。

泰利襲港下市面情況▼▼▼

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天文台估計，杜蘇芮會逐步增強並橫過呂宋以東海域，逐漸靠近台灣一帶，但移向廣東東部沿岸的機會仍不能排除。其外圍下沉氣流會在本週中期繼續為華南帶來酷熱的天氣，與杜蘇芮相關的不穩定天氣，會在本週後期影響中國東南沿岸。根據天文台九天天氣預報，本港26日稍後時間起有狂風雷暴，27日起驟雨較多，狂風雷暴將持續至29日。

翻查資料，2012年亦有以「杜蘇芮」命名的熱帶氣旋吹襲香港，當時最高到熱帶風暴級別，並須於深夜11時05分發出8號風球，歷時4小時20分鐘至翌日凌晨3時25分改發3號風球。