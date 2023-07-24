颱風杜蘇芮｜天文台修訂在港以東約400公里掠過　重現預測吹7級風

熱帶氣旋杜蘇芮（DOKSURI）今早（24日）8時增強為強颱風，天文台料會在未來一兩日逐步增強並移向呂宋海峽，明早（25日）將增強為超強颱風。天文台今日修訂預測移動路徑圖，稍為向西調整，預測登陸位置西移約100公里，在香港以東約400公里的登陸，天文台同時調高周四及周五（27及28日）本港風力，離岸及高地重現吹7級風，即3號風球風力。



紅外線衞星圖像顯示強颱風杜蘇芮的結構十分完整。（Tropical Tidbits網站圖片)

杜蘇芮下沉氣流帶來高溫 市區周三料35度

天文台表示，在正午12時，強颱風杜蘇芮集結在馬尼拉以東約580公里，預料向西北移動，時速約15公里，橫過呂宋以東海域並繼續增強為超強颱風，在未來兩三日移向呂宋海峽。受其外圍下沉氣流影響，本周中期華南天氣持續酷熱，而高溫觸發的驟雨及狂風雷暴會影響該區。預料與杜蘇芮相關的不穩定天氣會在本周後期影響華南沿岸，該區風勢頗大。

酷熱天氣警告仍然生效，截至下午3時，天文台總部錄34.6高溫，上水熱爆達36.2度，大隴達35.8度，元朗公園也有35.7度，跑馬地也錄得35.2度高溫。天文台預計，受高空反氣旋影響，未來一兩日華南普遍晴朗，天氣持續酷熱，九天天氣預報則顯示，明（25日）起一連三極端酷熱，料明日市區最高34度，後日（26日）升至35度，周四（27日）最高34度。

天文台今日（24日）11時半發表的九天天氣預報。（天文台圖片）

「可能移向廣東東部沿岸」機率調高

天文台在今早11時半的九天天氣預報指杜蘇芮「隨後可能移向廣東東部沿岸，亦有可能靠近台灣南部一帶」，與今早8時及之前用字有別，之前指杜蘇芮「隨後可能靠近台灣南部一帶，亦有可能移向廣東東部沿岸」，機會率次序對調。

▼7月24日 東亞官方氣象機構熱帶氣旋修訂杜蘇芮預測路徑圖▼



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▼7月17日下午 市民及旅客尖沙咀感受風的季節▼



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天文台也修訂預測移動路徑圖，稍為向西調整，預測登陸位置由之前福建廈門泉州一帶，西移至樟州南面東山島，向西移近香港約100公里，即在香港以東的400公里登陸，只掠過台灣南端恒春半島外海，不登陸本島。其他東亞官方氣象機構今日也有作出相似的修訂。

因應這項修訂，天文台調高本周中本地風力，預測周四吹西至西北風4至5級，稍後離岸及高地6至7級，短暫時間有陽光及酷熱，稍後驟雨較多，局部地區有狂風雷暴，海有湧浪；周五吹西至西北風5級，離岸及高地6至7級，後轉西南風，多雲，有驟雨及雷暴，亦有狂風，海有湧浪；周六（29日）吹南至西南風5級，初時離岸及高地6級。

6至7級為強風，即3號風球風力。天文台上周也有預測本周中離岸及高地風力達7級，但由於其後預測在香港以東約500公里登陸，故下調風力至最高6級，至今日才重現7級風。

▼7月17日早上 訪港旅客尖沙咀感受打風威力▼

