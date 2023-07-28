杜蘇芮遠去周末續狂風雷暴　準強颱卡努料趨華東　港下周連日雷暴

杜蘇芮逐漸移入內陸並進一步減弱，天文台今日（28日）中午12時40分取消所有熱帶氣旋警告訊號，但天氣持續酷熱，中午時份，大埔、上水等4區氣溫已錄得35度高溫。天文台預料，未來幾日，香港將受西南氣流影響，在未來一兩日帶來驟雨及狂風雷暴。



至於另一熱帶氣旋「卡努」會在未來兩三日橫過西北太平洋，並在下周中期大致移向華東沿岸一帶，相信香港再「打風」機率不大，但天文台最新九天天氣預報顯示，由下周三（8月2日）起，香港至8月6日也局部地區有雷暴，未來九日最高氣溫均會升穿「三字頭」。



天文台指，本港地區今日大致天晴，下午持續酷熱，接近中午12時的市區氣溫為32.7度，預料最高可達34度，局部地區有驟雨及狂風雷暴，海亦有湧浪，

根據天文台自動分區天氣預報，踏入中午12時，多區已錄得三十多度高溫，當中大埔、上水、打鼓嶺和橫瀾島，合共4個監測站的錄得35度，是眾多監測站最高。

（天文台截圖）

雖然熱帶氣旋杜蘇芮逐漸減弱，但天文台表示，預料一股西南氣流會在今晚至明日，為廣東沿岸帶來驟雨及狂風雷暴，預料明日大致多雲，間中有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時較大，但氣溫會稍為回落至26至30度。

天文台料熱帶氣旋卡努會在未來兩三日橫過西北太平洋，在下周中期大致移向華東沿岸一帶。（天文台網頁）

天文台指，偏南氣流減弱將於下周初減弱，預料下周初至中期華南沿岸天色較為明朗，天氣酷熱，下周一（31日）至下周三（8月2日）氣溫將高達33度，直至下周四（8月3日）起一連幾日會再次迎來驟雨和雷暴，相信下周末將要在雨中渡過。

此外，天文台指，熱帶氣旋卡努會在未來兩三日橫過西北太平洋，並在下周中期大致移向華東沿岸一帶。

▼7月27日 天文台錄得35.5度及多區空氣污染嚴重▼

