颱風杜蘇芮｜天文台錄36.1度列史上第三高溫　有紀錄以來最熱7月

受強颱風杜蘇芮外圍下沉氣流影響，廣東沿岸極端酷熱，酷熱天氣警告及黃色工作暑熱警告生效，香港天文台今日（27日）中午更錄得市區最高氣溫36.1度，再破今年最熱紀錄，亦是有紀錄以來7月份的最高氣溫，預料高溫亦可能觸發驟雨和狂風雷暴。翻查天文台全年氣溫排名，36.1度是有紀錄以來第三大高溫。



本港普遍地區氣溫亦上升至35度或以上，氣溫每小時有見上升趨勢，其中上水、赤柱及元朗公園同錄37.5度，同躋身三個最熱分區。上水繼續領先全港，截至下午4時，在過去24小時更錄得38.6度的高溫，其次是元朗公園和濕地公園的38度，第三是將軍澳的37.7度。



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本港昨日錄得35.5度的全年最高溫，不足24小時便在今午再度打破。天文台中午錄得最高氣溫36.1度，再破今年最熱紀錄，亦是有紀錄以來7月份的最高氣溫，預料高溫亦可能觸發驟雨和狂風雷暴。

翻查天文台全年氣溫排名，36.1度是有紀錄以來第三大高溫，相同的溫度連同今日共有五次紀錄，分別是1900、1990、2021、2022和2023年。

分區方面，上水高溫繼續領先全港，截至下午4時，在過去24小時更錄得38.6度的高溫，其次是元朗公園和濕地公園的38度，第三是將軍澳的37.7度。

7月27日下午4時20分，過去24小時本港各區最高氣溫分布情況。（天文台圖片）

熱帶氣旋杜蘇芮會大致移向福建南部至廣東東部沿岸地區，未來一兩日移入內陸並逐漸減弱。同時，受杜蘇芮及隨後的活躍西南氣流影響，中國東南沿岸有狂風驟雨，風勢較大。隨著偏南氣流減弱，下週初至中期華南沿岸天色較為明朗。此外，位於西北太平洋的熱帶氣旋會在未來數天大致移向琉球群島以南海域。

天文台預測，本港地區今晚及明日天氣預測，大致多雲，天氣酷熱，有幾陣驟雨及雷暴，海有湧浪。市區氣溫介乎27至33度，新界再高一兩度。明日短暫時間有陽光，晚上驟雨漸轉頻密。吹和緩至清勁北至西北風，高地及離岸間中吹強風，明日漸轉吹西南風。

展望星期六（29日）間中有驟雨及狂風雷暴，初時雨勢較大。下週初至中期天色較為明朗，亦有幾陣驟雨。

天文台展望未來九日天氣預測，明天（28日）起一連兩日有幾陣驟雨及狂風雷暴，風力5級，高地及離岸間中吹6級。下周日起（30日）再現陽光，至下周四起再有驟雨天氣。