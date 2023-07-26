颱風杜蘇芮｜天文台不再預測吹7級風　會否改發3號風球視乎一因素

超強颱風杜蘇芮明日及周五（27及28日）橫過南海東北部，並逐漸移向廣東東部至福建南部沿岸地區，香港天文台今晚（26日）發出一號風球，今晚至明早維持。天文台再修訂杜蘇芮預測移動路徑，向東北移約50公里，料周五（28日）在本港以東約450公里登陸。



天文台表示，會視乎杜蘇芮與珠江口的距離，評估最新的熱帶氣旋警告信號。根據天文台下午4時半及之後更新的九天天氣預報，天文台下調本港明日及周五的風力，未來三天的離岸及高地風力為6級，不再如今早11時半仍預測有7級，影響改發3號風球的可能性。



超強颱風杜蘇芮在7月26日晚上10時集結在香港東南偏東約710公里。(天文台圖片)

一號風球至明早維持 按杜蘇芮與珠江口距離評估最新風球

在晚上10時，超強颱風杜蘇芮集結在香港之東南偏東約710公里，預料向西北移動，時速約14公里，橫過呂宋海峽，進入南海東北部，大致移向廣東東部至福建南部沿岸地區。

天文台表示，按照現時預測路徑，杜蘇芮會在今晚至明早與香港維持超過500公里距離，一號戒備信號會在今晚至明早維持；本港主要吹西至西北風，受地形屏蔽影響，本港普遍吹強風的機會較低，但海面有湧浪，市民應遠離岸邊並停止所有水上活動。

天文台會視乎杜蘇芮與珠江口的距離，評估最新的熱帶氣旋警告信號。

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不再預測風力達7級 預測登陸位置東移約50公里

天文台會否改發3號風球？根據今早11時半發出的九天天氣預報，天文台預測周五「離岸及高地6至7級」，不過到下午4時半更新的九天天氣預報，預測周五吹「西至西北風5級，離岸及高地6級，漸轉西南風」，已不再見料風力達7級；天文台今早及下午都預測明日吹「西至西北風4至5級，稍後離岸及高地間中6級」，也早已不再預計風力逹7級。

翻查天文台資料，6級風力即平均風速每小時達41至51公里，7級風力為52至62公里，屬於3號風球風力。

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與此同時，天文台修訂杜蘇芮預測移動路徑，由預計在本港東北約400公里的福建省漳州市東山島登陸，改為在其以東約50公里的漳浦縣，與香港距離稍拉遠；加上颱風「東登」時本港吹西至西北風，因內陸山勢阻擋，風速會較低，而且也較乾燥。杜蘇芮的七級風圈半徑東北方向450公里、東南方向420公里、西南方向300公里、西北方向400公里，如維持與本港相距400公里，七級風圈不會覆蓋香港。

不過打風不成三日雨，天文台預測周五及周六（29日）間中有驟雨及雷暴，亦有]狂風雷暴，雨勢有時較大，至周日（30日）雨勢才減弱。

天文台7月26日晚上8時40分更新的九天天氣預報。（ 天文台圖片)

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