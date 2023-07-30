未來9日氣溫達30度或以上　持續有驟雨　周四起多雲有雷暴

繼颱風泰利及杜蘇芮後，天文台預測再有颱風 「卡努」生成，於今明兩日橫過西北太平洋，並在本周中期大致移向華東沿岸一帶，無緣與香港「碰面」。天文台預料，香港明日（31日）起至下周一（8月7日）氣溫均達攝氏30度或以上，並持續有驟雨，周三（8月2日）更高達攝氏34度。另外，自周四（3日）起一連五日不見陽光及有雷暴。



料颱風卡努移向華東沿岸

天文台預測，隨著影響華南沿岸的偏南氣流減弱，未來一兩日該區驟雨減少，天色較為明朗，天氣酷熱。熱帶氣旋卡努會在今明兩日橫過西北太平洋，並在本周中期大致移向華東沿岸一帶。

九日氣溫達30度或以上 下周四起有驟雨雷暴

根據天文台九天天氣預報，香港明日（31日）起至下周一（8月7日）氣溫均達攝氏30度或以上。明日大致多雲，間中有驟雨，初時局部地區雨勢較大及有幾陣狂風雷暴。明日氣溫將維持在27至33度，下午短暫時間有陽光及炎熱。周一至周三（7月31日至8月2日）部分時間有陽光及酷熱，不過仍有一兩陣驟雨，氣溫繼續上升，周三更達攝氏34度及局部地區有雷暴。

天文台亦預測，自周四（8月3日）起一連五日不見陽光，多雲有驟雨，局部地區有雷暴。之餘下周五及周六（8月4日及5日）有幾陣狂風雷暴，而周五雨勢有時頗大。