酷熱天氣｜消暑方法不當可致「陰暑」　3大重點不傷身刮痧清熱

全球熱浪來襲，在潮濕悶熱的天氣中，容易引發中暑。



就中醫觀點，將中暑分為待在炎熱環境過久，且未適當補充水分的「陽暑」，以及因不正確的消暑方式造成的「陰暑」，如果從高溫室外一下子進到冷氣房，或為了消暑貪涼飲冷，導致身體發熱卻出不了汗，就可能中「陰暑」，易出現疲倦、頭痛、胸悶咳嗽、嘔吐腹瀉等症狀。

相關文章：刮痧助緩解肩頸僵硬中暑症狀？4型態揭身體狀況出痧多未必比較好

+ 15

遇上這些症狀，很多人都會尋求「刮痧」清除鬱熱。台中慈濟醫院中醫師鄭宇真說，常有人以為刮痧一定要刮到「出痧」才有效，刻意使勁用力刮，反而傷到皮膚與肌肉，因此提醒「刮痧」有三個重點：

1. 使用凡士林等潤滑介質，保護皮膚不受傷。



2. 刮痧器具邊緣要光滑，例如瓷湯匙、刮痧板等，千萬不要用硬幣、鐵湯匙等，容易刮破皮膚。



3. 要順着肌肉方向刮，通常以肩、頸與背部脊椎兩側肌肉膀胱經為主，只要感覺肩頸悶漲感消除就可以停止。



除此之外，飲食上要多吃富含維他命的水果與蔬菜，少吃油膩辛辣和生冷食品，烹調方式則要避免油炸、燒烤，容易上火的熱性水果如龍眼、荔枝、芒果、榴槤都要節制。

至於夏天常喝西瓜汁與椰子汁消暑氣，卻是糖尿病患的大忌。鄭宇真提醒，這兩類水果含糖量高，吃完兩小時內會加速血糖上升，千萬要注意。而夏天胃口較差，一般人常以辛辣的辣椒、蔥、薑、蒜、胡椒等來開胃，也要注意不能過量，否則容易上火，造成嘴巴破、口乾、口苦、口臭、煩躁、胃痛、便秘等後遺症。

台灣恩主公醫院中醫師黃琦雯則表示，預防陰暑可以飲用含有桑葉、菊花、麥門冬的夏郁茶作日常保健。少喝含糖冰飲，流汗後避免洗冷水澡或冷風直吹身體，室內外溫差以不超過5至7度為宜。

特別要提醒的是，近來雖疫情慢慢趨緩，但也意味着之前這些確診者已進入康復期，要特別注意調理，千萬別因為貪涼導致後遺症發生。

黃琦雯說，染疫後1至3個月內仍屬恢復期，飲食應以清淡為主，記得隨時補充水分，避免自己因「陰暑」導致病況持續，而除了透過中藥方劑調理身體，按摩風池穴、曲池穴也能暫時緩解咳嗽等不適狀況。

【延伸閱讀，更多銀髮保健養生建議】

消暑飲食｜越熱越要袪濕 多吃辣吃苦 6招消暑猶勝涼冷氣喝凍飲

+ 19

西瓜｜紅肉黃肉哪個好？潤腸兼保護心血管 5種人要注意食用量

+ 11

延伸閱讀：

9旬爸趴趴走、84歲媽還在上班！湯志偉從父母身上學樂活：心靈、財務上獨立，不給晚輩留負擔

台灣65歲以上每4人就1人「慢性失眠」！專家推4大「助眠食物」：不吃藥也能輕鬆入睡

【本文獲「今周刊」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」