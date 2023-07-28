世界氣象組織：極端天氣日增　亞洲糧安與生態系統堪危

聯合國世界氣象組織（World Meteorological Organization，WMO）說，亞洲出現乾旱和洪災等極端天氣，以及氣候變化帶來的其他影響正日益增加，這將影響亞洲地區的糧食安全和生態系統。



根據世界氣象組織星期四（7月27日）發布的報告，亞洲是世界上蒙受氣候變化災害最嚴重的地區，去年（2022年）承受81宗與天氣和水患相關的災害，其中大多是風暴和洪災。

報告指，去年這些災難直接影響5000多萬人，造成5000多人死亡，總經濟損失估計超過360億美元。巴基斯坦去年創紀錄的季候風雨以及冰川融化產生的洪水，帶來大範圍的水災，多所房屋被沖走、交通基礎設施遭破壞，1500多人丟失性命。

世界氣象組織秘書長塔拉斯（Petteri Taalas）說，去年亞洲許多地區也出現異常乾旱天氣。他以中國為例，指該國因持續乾旱，多個地區電力需求增大、用水供應不足，蒙受的經濟損失估計高達76億美元。

根據世界氣象組織的報告，亞洲去年的平均氣溫是有記錄以來第二或第三高，比1991年至2020年的平均值高出了約0.72攝氏度。

25%以上受害者來自農業領域

去年溫暖乾燥的天氣也使得亞洲高山地區的大量冰川消失。塔拉斯說：「這對未來的糧食和水安全，以及生態系統將產生重大影響。」

報告指出，在洪水、乾旱和熱帶風暴等造成的打擊中，有25%以上的受害者來自農業領域。

世界氣象組織之前警告，極端高溫是最致命的氣象事件之一，今年出現厄爾尼諾現象（El Nino）的可能性增加，可能加劇全球升溫，世界須為熱浪來襲做好準備。

另據聯合國兒童基金會（UNICEF）周四發布的報告，歐洲和中亞有多達9200萬名兒童經常暴露在危害健康的熱浪中，佔了這兩個地區兒童總人口的一半，比全球的平均值高兩倍。

兒童患嚴重疾病風險增加

聯合國兒童基金會歐洲和中亞區域主任多米尼奇斯說，目前歐洲和中亞受到氣候變化的衝擊最大，兒童更是首當其衝。

UNICEF的報告指，熱浪對兒童的影響大於成年人，因為兒童體溫調節能力較弱。炎熱的天氣將增加兒童患嚴重疾病包括中暑的風險。此外，在持續高溫下，學童無法集中精神上課，進而影響他們的學習。

根據最保守估計，到2050年，全球各地都會遭遇更頻繁的熱浪天氣，到時，氣候危機將波及全球所有兒童。

為此，多米尼奇斯呼籲各國政府，及早採取適當的預防措施，避免兒童身心受害。

UNICEF提出的六點建議包括，制定減少災害風險以及災害風險管理政策，並把兒童作為氣候危機重點保護對象。

本文獲《聯合早報》授權轉載

