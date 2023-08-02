天氣｜周末至下周初驟雨及雷暴　超強颱風卡努將靠近浙江福建一帶

酷熱天氣警告現正生效，本港中午12時已有多區錄得逾33度，其中上水、大隴更高達34.5度。天文台今（2日）表示，一股西南氣流會在周末至下周初，為華南沿岸帶來驟雨，九天天氣預報顯示，由本周五開始便一連多日有驟雨及雷暴，持續至下周中期才有所緩和，雖然下周二（8日）便是二十四節氣的立秋，但氣溫仍然酷熱。



此外，超強颱風「卡努」將橫過琉球群島。中國氣象局預計，「卡努」強度還會有所增強，其後進入中國東海，逐漸向浙江中部至福建北部一帶沿海靠近。



▼7月27日 天文台錄得七月最高氣溫36.1度▼



天文台中午12時錄得多區逾33度

截至中午12時，天文台錄得氣溫32.6度，濕度57%，京士柏紫外線指數11屬於極高。酷熱天氣警告今早6時45分生效，天文台呼籲市民補充足夠水份，如感到不適，應立刻休息或求助，需要時儘快求醫。

天文台預計今日氣溫為28至33度，分區天氣顯示，港九新界分別有多區的氣溫已超過33度，包括元朗公園、濕地公園、石崗、西貢、上水、九龍城、黃大仙、荃灣城門谷等，其中跑馬地及大隴更分別錄得34.2及34.5度。

九天天氣預報。（天文台截圖）

下周二立秋有幾陣驟雨 天氣仍然酷熱

天文台預測今日大致天晴，吹微風，但局部地區有驟雨。至於明日廣東沿岸風勢微弱，天氣酷熱，而高溫觸發的驟雨及雷暴會影響該區，並預料一股西南氣流會在周末至下周初，為華南沿岸帶來驟雨。

九天天氣預報則顯示，周四過後，本港將一連多日下雨，其中周五至下周一（4日至7日）的降雨概率為「中」及「中高」，屆時將大致多雲，間中有驟雨及幾陣雷暴，但氣溫僅稍微下降，約27至32度。至於下周二起（8日、二十四節氣的立秋），天氣才逐步好轉，但仍有幾陣驟雨，天氣酷熱。

中國氣象局︰卡努將為中國東部帶來持續風雨天氣

天文台表示，在正午12時，超強颱風「卡努」集結在沖繩島以西約130公里，預料向西北偏西移動，時速約10公里，橫過琉球群島，隨後於東海徘徊，隨後可能轉向日本以南海域。

中國氣象局預計，「卡努」將以時速10至15公里，向西偏北方向移動，強度還有所增強，其後進入中國東海，逐漸向浙江中部至福建北部一帶沿海靠近，故今晨繼續發布颱風藍色預警。當局提醒，受「卡努」及其外圍環流影響，中國東部沿海將有持續風雨天氣，建議沿海各地做好防禦準備，附近海域航行船舶注意航行安全。