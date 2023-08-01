超強颱風卡努將橫過琉球　天文台：隨後路徑存變數　未來兩日酷熱

踏入8月，今日氣溫介乎27至32度，未來一兩日廣東沿岸風勢微弱，天氣酷熱，高溫觸發的驟雨及雷暴會影響該區，預料一股西南氣流會在接近周末至下周初為華南沿岸帶來驟雨。天文台表示，熱帶氣旋卡努會在未來兩三日橫過琉球群島，移向東海一帶，隨後的移動路徑存在變數。



▼7月27日 天文台錄得七月最高氣溫36.1度▼



天文台表示，位於南海北部的廣闊低壓槽正為華南沿岸帶來驟雨及雷暴。在正午12時，超強颱風卡努集結在沖繩島之東南約210公里，預料向西北或西北偏西移動，時速約12公里，橫過琉球群島，移向東海一帶。

天文台表示，本港地區下午及今晚大致多雲，有幾陣驟雨。初時局部地區有雷暴。吹和緩東南風。展望未來兩三日天氣酷熱，局部地區有驟雨，周末期間仍然有驟雨，直至下星期二（8日）方有短暫陽光，當日亦是廿四氣節的立秋，仍會有幾陣驟雨，局部地區有雷暴。

天文台未來九日天氣預測。（天文台圖片）

展望未來九日，天文台預測明天起一連兩日（2及3日）天氣酷熱，氣溫都是28至33度，周五（4日）最高氣溫亦有33度，大致多雲，周六起至下周一（5日至7日）都是下雨天，下周二、三（8及9日）將再有短暫陽光，氣溫回升至28到33度，期後又將再有幾陣驟雨。

▼7月26日 空氣污染嚴重及極端酷熱▼

