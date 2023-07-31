超強颱風卡努移向東海　下沉氣溫又推高氣溫　港本周中酷熱33度

熱帶氣旋卡努（Khanun）今日（31日）增強為超強颱風，中心附近最高持續風速達每小時185公里，將繼續增強至205公里，即超強颱風杜蘇芮最高峰風力，天文台預測將橫過琉球群島南部，之後移向東海，本港今、明（8月1日）往來沖繩航班受影響。



天文台指卡努外圍下沉氣流會在本周中至後期為中國東南部帶來酷熱的天氣，本港同樣受到熱浪波及，九天天氣預報顯示，周三及周四（8月2日及3日）市區氣再上升至攝氏33度酷熱水平，西南氣流會在周末至下周初影響華南沿岸，下星期二（8日）步入二十四節氣「立秋」，當天日間短暫時間有陽光，最高氣溫為32度。



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卡努移向琉球群島一帶

天文台指，位於南海北部的廣闊低壓槽正為華南沿岸帶來驟雨及雷暴。在下午8時，超強颱風卡努集結在沖繩島之東南約460公里，預料向西北或西北偏西移動，時速約18公里，移向琉球群島一帶，隨後移向東海。

受颱風卡努影響，香港航空今日及明日往返沖繩航班受影響。

熱帶氣旋位置及路徑圖。（天文台截圖）

天文台預測，本港明日大致多雲，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴，明早最低氣溫約27度。日間短暫時間有陽光及炎熱，最高氣溫約32度，吹和緩東至東南風。

卡努的外圍下沉氣流會在本周中至後期為中國東南部帶來酷熱的天氣，但高溫觸發的驟雨及雷暴會影響該區。九天天氣預報顯示，明日（8月1日）大致多雲，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴，日間短暫時間有陽光及炎熱；周三及周四（8月2日及3日）部份時間有陽光及酷熱，有一兩陣驟雨，稍後局部地區有雷暴，最高氣溫升至33度。

九天天氣預報。（天文台截圖）

下周二立秋氣溫仍高達32度

周末（5日）吹西南風4至5級，離岸間中6級。預料一股西南氣流會在周末至下周初影響華南沿岸，雷暴天氣維持至下星期二（8日）「立秋」，當天日間短暫時間有陽光，氣溫維持在28至32度 。下星期三（9日）短暫時間有陽光及酷熱，有幾陣驟雨，最高氣溫再次回升至33度。