颱風卡努｜天文台料下周初直奔九州及本州西部　遊福岡市民要注意

本港天氣炎熱，一股西南氣流正影響廣東沿岸，今日下午大部分地區氣溫上升至攝氏33度或以上，上水最高氣溫錄得35.1度。除香港酷熱，遊日市民也要注意，強烈熱帶風暴卡努「回馬槍」再襲日本沖繩一帶，並於今明兩天橫過琉球群島，隨後逐漸靠近日本九州至本州西部一帶，往沖繩、九州及關西市民應留意天氣及航班情況。



強烈熱帶風暴卡努「回馬槍」再襲日本沖繩一帶，隨後逐漸靠近日本九州至本州西部一帶。（天文台圖片）

天文台表示，一股西南氣流正影響廣東沿岸，同時一個低壓區會為廣西沿岸帶來不穩定天氣。隨著南海北部的高空反氣旋增強，下周中期廣東沿岸天氣酷熱，預料高空擾動會在下週後期為華南帶來雷雨。

本港下午天氣酷熱，大部分地區氣溫上升至33度或以上。據各區最高氣溫顯示，上水一度錄得35.1度、大隴34.5度、打鼓嶺34.3度，跑馬地也錄得34.1度。

▼8月1日及2日 颱風卡努吹襲沖繩▼



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天文台展望今晚及明日大致多雲，有幾陣驟雨，明日局部地區有雷暴，最低氣溫約28度，日間部分時間有陽光及酷熱，市區最高氣溫約33度，新界再高一兩度。吹和緩西南風，離岸風勢間中清勁。

根據九天天氣預報，明日起一連九日均會有幾陣驟雨，明日大致多雲、有幾陣驟雨，局部地區有雷暴，日間部分時間有陽光及酷熱。

另外，強烈熱帶風暴卡努昨日「回馬槍」再襲日本沖繩，卡努今午4時集結在沖繩島以北約180公里，預料向東移動，時速約10公里，料今明兩日橫過琉球群島。

天文台預料卡努下周一（7日）再增強為颱風，料下周二（8日）靠近日本九州一帶，屆時中心附近最高持續風速每小時達120公里，隨後向本州西部移動。市民未來數天有計劃前往沖繩、鹿兒島市、褔岡市等地方旅遊，應時刻留意航班安排及天氣情況，以便調整行程。

▼7月27日 天文台錄得今年最高氣溫36.1度▼

