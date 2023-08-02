7月異常炎熱掛兩颱風　兩度破最高溫紀錄　降雨量比正常少五成半

7月本港迎來兩個颱風，華南大部分時間受較正常強的副熱帶高壓脊所支配，上月異常炎熱，平均最高氣溫33.0度、平均氣溫30.1度及平均最低氣溫28.0度，三者都較正常值高出逾1度，全部皆是有紀錄以來7月的第三高。降雨量方面，全月只錄得175.2毫米，較正常值少逾一半。

7月26日和27日，先後錄得35.5度和36.1度，成為史上七月最高溫兩紀錄。



▼7月27日 天文台錄得今年最高氣溫36.1度▼



7月平均最高氣溫33度 降雨比正常少五成半

天文台回顧7月天氣為「少雨及異常炎熱」，華南大部分時間受較正常強的副熱帶高壓脊所支配，上月本港異常炎熱。本月平均最高氣溫33.0度、平均氣溫30.1度及平均最低氣溫28.0度，分別較其各自正常值高1.4度、1.2度及1.1度，全部皆是有紀錄以來7月的第三高。

7月亦遠較正常少雨，全月只錄得175.2毫米雨量，約是正常值385.8毫米的百分之45，即減少了五成半。本年首七個月的累積雨量為1,016.5毫米，較同期正常值1,468.2毫米少約百分之31。

▼7月17日早上 颱風泰利掛8號風球的早上杏花風浪加劇▼



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泰利為今年首個8號風球

回顧颱風泰利，7月15日掛了一號風球，受其外圍下沉氣流影響，當日極端酷熱，稍後部分地區亦受高溫觸發的狂風雷暴影響。至17日凌晨改掛8號風球，是今年度第一個，最後在18日早上取消所有風球，這兩日泰利的外圍雨帶間中為本港帶來狂風大驟雨，多處地區錄得超過40毫米雨量，大埔區及北區部分地區更錄得超過90毫米雨量。

本港7月兩個影響本港的熱帶氣旋。（新聞處圖片）

杜蘇芮1號風球橫跨三日

至於颱風杜蘇芮，在7月26日晚上掛起一號風球，延至28日中午才取消。受杜蘇芮外圍下沉氣流影響，首兩日極端酷熱，其中在26日錄得35.5度，原本是全年高溫，及史上第十大高溫，但翌日（27日）再錄得36.1度，打破全年高溫紀錄，並成為史上第三高溫，天文台指出這是有紀錄以來七月份其中一個絕對最高氣溫。

▼7月26日 空氣污染指數嚴重▼



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7月27日創下七月最熱紀錄

7月27日的平均氣溫32.2度，也是有紀錄以來七月份最高。悶熱的天氣亦在當日黃昏觸發狂風雷暴。翌日（28日）本港天氣酷熱，部分時間有陽光及局部地區有驟雨。受一股活躍偏南氣流影響，29至30日本港驟雨增多及有狂風雷暴，多處地區錄得超過40毫米雨量，大埔區、沙田區、屯門區及北區部分地區更錄得超過100毫米雨量。

其實7月還有第三個熱帶氣旋影響南海及北太平洋西部，該個颱風卡努並沒進入香港800公里範圍。