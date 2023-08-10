天文台：華南天氣趨不穩　北太平洋三颱風「很熱鬧」

天文台於昨日（9日）的「天氣隨筆」專欄指出，一道低壓槽會在今日（10日）於華南逐漸形成，本港星期五及星期六（11日及12日）會有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時頗大。當華南天氣變得不穩定的同時，西北太平洋更是「熱鬧」。目前太平洋上共有三個颱風，分別為預料今日登陸朝鮮半島的「卡努」、直奔日本本州的「蘭恩」，以及將在週末進入北太平洋西部的超強颱風「朵拉」（Dora）。



「天氣隨筆」題為《華南天氣不穩定、北太平洋很熱鬧》的文章指出，颱風卡努預料今日會登陸朝鮮半島，隨後移向中國東北地區，並為當地帶來大雨。另外，颱風「蘭恩」會在未來數日移向日本本州以南海域並逐漸增強，本週後期至下週前往日本本州的市民，請留意當地氣象部門發出的最新天氣資訊。與此同時，位於中太平洋的熱帶氣旋多拉將在星期六（12日）跨越180度經線，進入北太平洋西部。



華南低壓槽逐漸形成 本港星期五、六料雨勢較大

一道低壓槽預料會在今日於華南逐漸形成，隨後一兩日為該區帶來大驟雨及狂風雷暴。各電腦模式對於該低壓槽所帶來的降雨量和範圍稍存分歧，如歐洲及日本模式預測的降雨量，都比韓國模式預測的更顯著和廣泛。

綜合各項數據，本港今日（10日）間中有驟雨，而星期五和六的「顯著降雨概率」均為「高」，雨勢有時較大及有狂風雷暴，星期日的「顯著降雨概率」仍然為「中」等。市民在計劃戶外活動及上班前請留意天氣變化，外出前謹記帶備雨具及留意天文台最新的天氣消息。

電腦模式預測本週後期至下週初（8月10日至13日）晚上8時的天氣圖。各大電腦模式預測低壓槽（藍色線）會在星期四至星期六（8月10日至12日）為華南帶來不穩定天氣，有大驟雨及狂風雷暴。隨著低壓槽稍為減弱，下週初驟雨逐漸減少。 （天文台網頁圖片）

卡努北上 隨後進入中國東北料挾暴雨

超強颱風杜蘇芮的殘餘早前影響中國華北及東北地區，強降雨引致當地暴雨成災。正當降雨稍為減弱之際，熱帶氣旋卡努卻在昨、今兩日（9日及10日）移向朝鮮半島，隨後進入中國東北地區，預料當地會有另一波強降雨，為當地防汛工作帶來挑戰。

衛星圖片顯示9日同在西北太平洋上的卡努和蘭恩。 （天文台網頁圖片）

蘭恩料逐漸增強 未來數日移向日本

位於西北太平洋的低壓區於前日（8日）逐步增強為熱帶風暴，並被命名為蘭恩。受惠於較微弱的垂直風切變，預料蘭恩將會逐漸增強。根據最新的路徑概率預報，蘭恩會在未來數日移向日本本州以南海域。本週後期至下週前往日本本州的市民請留意當地氣象部門發出的最新天氣資訊。

蘭恩最新路徑概率預報。 （天文台網頁圖片）

超強颱風多拉 跨越180度經線越洋而來

除了卡努和蘭恩，根據美國中太平洋颶風中心評估，現時位於中太平洋的四級颶風（強度等同於超強颱風）多拉，正以每小時約32公里的速度向西移動。預料將在星期六（12日）跨越180度經線進入北太平洋西部。

熱帶氣旋橫過180度經線的情況偶有發生，過去10年就有6個熱帶氣旋經此途徑進入北太平洋西部，分別是2018年的赫克托（Hector）、2015年的基洛（Kilo）和哈洛拉（Halola）、2014年的吉納維芙（Genevieve）與及2013年的烏娜拉（Unala）和佩娃（Pewa）。

衛星圖像顯示現時位於夏威夷以南的四級颶風多拉（Dora）正逐漸向西移動，預料將在本週六（8月12日）跨越180度經線進入北太平洋西部。 （天文台網頁圖片）

天文台提醒市民，由於本月以上各低壓系統活躍，所以無論打算捉緊暑假的尾巴外遊狂歡，抑或留港暢玩，亦應留意天氣變化，以及天文台或當地氣象機構發出的最新天氣消息。