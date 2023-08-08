東北將再遭颱風侵襲　卡努北上帶來暴雨　當局：防汛形勢不容樂觀

第5號颱風「杜蘇芮」為東北地區帶來嚴重洪災。吉林省氣象局預計，第6號颱風「卡努」將轉向北上，10日至12日為吉林帶來暴雨。



吉林省氣象局表示，受颱風卡努轉向北上和高空槽共同影響，預計10日凌晨開始至12日，吉林省東部和南部將有一次明顯的降雨過程。

較強降雨主要集中在10日夜間到11日夜間，吉林市東部、白山市大部、延邊州、長白山保護區有大到暴雨，部分地方有大暴雨，其他地區有陣雨或雷陣雨。

氣象部門提醒，需重點做好圖們江、鴨綠江、牡丹江等流域防汛調度工作，同時注意防範大風、短時強降水造成的局地氣象災害。

8月5日，吉林省舒蘭市七里鄉受災情況。（新華社）

周二（8日），國家防總辦公室、應急管理部召開會議，研判雨情、汛情、地質災害和颱風卡努發展趨勢時指出，松花江南岸、嫩江右岸支流洪水繼續向松花江幹流匯集，部分江段可能超警，吉林、黑龍江兩省抗洪壓力較大。加之颱風卡努可能影響東北地區並帶來局地強降雨，防汛救災形勢依舊不容樂觀。

會議強調，東北地區防汛基礎較為薄弱，要緊盯重點部位，加強河道堤防巡查防守；要突出監測預警，落實預警響應聯動機制和面向基層責任人的臨災預警「叫應」機制，及時果斷轉移受威脅群眾；要加快水毀工程修復，做好交通、電力、供水、通信等生命線工程保障；要密切關注颱風動向，組織做好遼寧沿海地區船隻回港和人員上岸工作，突出重點地區風險隱患排查和轉移避險安置，確保群眾生命安全。