雙颱風．遊日韓注意｜卡努最快周四登陸韓國　蘭恩或直襲日本

今日（8日）正值二十四節氣的立秋，預示炎熱夏天即將過去，不過香港仍然炎熱。正午時分，本港多處地區氣溫達攝氏33度或以上，下午部分時間有陽光及酷熱，亦有幾陣驟雨。天文台預測，受高空擾動影響，本周後期會有大驟雨及狂風雷暴，特別是周五及周六，雨勢有時頗大。



而現時集結在鹿兒島以南約270公里的強烈熱帶風暴卡努，預料向西北移動，時速約10公里，移向日本九州以西海域至朝鮮半島一帶，料將於8月10日早上登陸韓國。



此外，熱帶風暴「蘭恩」今日已在日本東南部「誕生」日本氣象廳預料「蘭恩」將在8月11日增強至強颱風，繼續往日本方向移動，有可能直襲四國及九州。



強烈熱帶風暴「卡努」（左）正位於九州鹿兒島以南；熱帶風暴「蘭恩」（右）正位於日本東南部。（Windy截圖）

是日立秋仍炎熱 明日回升至34度

踏入立秋，本港天氣仍然炎熱，正午時分，本港多處地區氣溫達攝氏33度或以上，預料下午部分時間有陽光及酷熱，亦有幾陣驟雨。

天文台預測，高空反氣旋明日會為廣東沿岸帶來普遍晴朗及酷熱的天氣。據九天天氣預報，明日氣溫介乎攝氏29至34度，大致天晴及酷熱，但局部地區有驟雨。

九天天氣預報（天文台）

周末有大驟雨 周日有雷暴

受高空擾動影響，本港在本周後期會有大驟雨及狂風雷暴，在周五（11日）及周六（12日）氣溫會降介乎攝氏26至30度，惟其後的周日（13日）及周一（14日）會略為回升至介乎攝氏28至32度。

不過，隨著高空擾動遠離，下周初廣東沿岸驟雨減少。下周二至四（15至17日）氣溫介乎攝氏28至33度，部分時間有陽光及酷熱，有一兩陣驟雨。

天文台也提到，強烈熱帶風暴卡努集結在鹿兒島以南約270公里，預料向西北移動，時速約10公里，移向日本九州以西海域至朝鮮半島一帶。

據天文台熱帶氣旋路徑資訊，預料卡努將於8月10日早上登陸韓國。（香港天文台）

▼8月1日及2日 颱風卡努吹襲沖繩▼



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卡努本周四登陸韓國

據熱帶氣旋路徑資訊，卡努將於8月10日早上8時登陸韓國，原定由8月1日至8月12日在南韓全羅北道扶安郡新萬金一帶舉行的第25屆世界童軍大露營，亦因為卡努逐步迫近，主辦方決定提前結束世界童軍大露營，所有參加者離開在全羅北道新萬金的營地。

歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）及美國全球預報系統（GFS）均有類似預測，卡努將於8月10日的清晨時分登陸韓國。

強烈熱帶風暴「卡努」路徑圖。（中國氣象局圖片）

中國氣象局︰吉林東部8.10或降暴雨

中國氣象局預測，強烈熱帶風暴「卡努」將以時速10公里往北偏西移動，或有所增強，逐漸向朝鮮半島南部沿海靠近。中國氣象局更預計，未來3日黑龍江等地有暴雨災害風險，關注可能發生的山洪、地質災害和城鄉積澇。其中8月10日黑龍江及吉林東部將有中到大雨，吉林東部部分地區更有暴雨（50至70毫米）。

日本氣象廳料「蘭恩」繼續增強向北移動

此外，日本氣象廳路線圖顯示，強烈熱帶風暴「卡努」於當地下午3時，正位處九州鹿兒島以南，朝北北西方向緩慢移動，明日（9日）下午3時將抵達鹿兒島以西。氣象警報並顯示，九州南部已發出特別警報、暴潮警報及土石流災害警戒通知。

至於剛「誕生」的熱帶風暴「蘭恩」正位於日本東南部，目前幾乎停滯。但日本氣象廳預料「蘭恩」未來將朝西及西北方向移動，並在8月11日增強至強颱風，繼續往日本方向移動。

▼8月7日 香港天氣炎熱▼

