農曆七月盂蘭節｜鬼月伊始「鬼咁熱」　上水飆至36.1度　今晚多雲

今日（16日）農曆七月初一，民間形容「鬼月」開始，地區人士為盂蘭勝會進行各樣工作。天文台表示，高空反氣旋正為廣東沿岸帶來普遍晴朗及酷熱的天氣，正午時分，本港多處地區的氣溫上升至33度或以上，截至下午2時，上水錄得36.1度、濕地公園35.2度。預測今晚部分時間多雲，吹和緩西南風。



▼2017年9月11日 銅鑼灣盂蘭勝會▼



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天文台今日表示，現時覆蓋廣東沿岸的高空反氣旋會在明日（17日）減弱，該區驟雨增多，預料一道低壓槽會在隨後兩、三日為華南沿岸帶來大驟雨及雷暴。隨著高空反氣旋在下周初至中期再度增強，華南沿岸天色較為明朗，天氣炎熱。同時，一股偏南氣流會為該區帶來驟雨。展望本周天氣，周五、六（18、19日）多雲有雨，雨勢有時較大及有雷暴。

預測下午酷熱，今晚部分時間多雲，吹和緩西南風，展望明日短暫時間有陽光，間中有驟雨。

今日（16日）下午2時40分，在上水錄得36.1度。（天文台圖片）

天文台在下午2時40分在上水錄得36.1度，多個地區都過35度，包括大隴35.3度、濕地公園和打鼓嶺35.2度。超過34度的地區，包括元朗公園、西貢、將軍澳、跑馬地和赤鱲角等。

未來九日天氣預報。（天文台圖片）

展望未來九日天氣，明日（17日）氣溫介乎28至32度，本周五、六降溫至26度，多雲、間中有雨及狂風雷暴。下周一至五（21至25日）氣溫都介乎28至32度，部分時間有陽光，會有幾陣驟雨。