颱風蘭恩遊日注意︱日氣象廳料下周二登陸大阪　新颱風朵拉正西移

香港近日天氣不穩，香港天文台表示一道低壓槽正帶來驟雨，預料明日（13日）間中有大驟雨及雷暴，下周四及五（17日及18日）或再受另一道低壓槽影響，雨勢亦有時較大。



日本氣象廳資料顯示，「蘭恩」已增強至當地「強烈颱風」級別，下周二（15日）或登陸大阪府及奈良縣一帶，至於「朵拉」剛跨越國際換日線，繼續向西移動。



截至上午11時50分，天文台錄得氣溫30.3度，濕度75%，京士柏紫外線指數10（屬於高）。天文台預計今日氣溫為26至31度，惟分區天氣顯示，新界多區於中午錄得逾32度，包括元朗公園、大埔、石崗及將軍澳。

香港今午局部地區雨勢較大及有雷暴 下周再有低壓槽影響

天文台表示，一道低壓槽正為南海北部及廣東沿岸帶來驟雨，預測今日短暫時間有陽光，下午局部地區雨勢較大及有雷暴，吹和緩西南風，間中清勁。天文台並展望明日間中有大驟雨及雷暴，隨後一兩日天色較為明朗。

天文台預料，該低壓槽在隨後一兩日減弱，惟下周中至後期受另一道低壓槽影響，華南天氣再次不穩定。九天天氣預報顯示，下周四及周五的降雨概率為「中高」，屆時大致多雲時間中有驟雨及雷暴，雨勢有時較大。

天文台九日天氣預報。（網頁截圖）

香港天文台︰「蘭恩」未來兩三日將移向日本本州

一度增強為超強颱風的「卡努」，掠過日本及朝鮮半島後，現時殘餘雲帶正影響中國東北，帶來大暴雨。天文台表示，熱帶氣旋「蘭恩」在未來兩三日，將移向日本本州。

日本氣象廳資料指，目前「蘭恩」位處日本南部海域，增強至當地「強烈颱風」級別，預料向北西方向緩慢移動，未來數日或有所減弱。路測預徑圖則顯示，8月15日將登陸大阪府及奈良縣一帶。

此外，另一個位處中太平洋的熱帶氣旋，今早已跨越國際換日線，被命名為「朵拉」。天文台路徑預報圖顯示，「朵拉」雖然繼續向西移動，但短期內不會靠近中日韓一帶。