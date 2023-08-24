風暴蘇拉｜12小時連升兩級　台灣以東打白鴿轉　周日再升級颱風

下周9.1開學，天文台今日（24日）指出，位於呂宋海峽以東的熱帶低氣壓已增強為熱帶風暴，命名為「蘇拉」，未來數日於呂宋至台灣以東一帶海域徘徊。天文台及歐洲中期天氣預報中心預測，「蘇拉」將會以逆時針方向「打白鴿轉」，下周一（27日）增強成颱風後，呈「V形」北上直撲台灣，並逼近本港800公里；相反美國全球預報系統（GFS）則預測，「蘇拉」打白鴿轉後會衝向香港，不過，風徑依然存有變數。



今晨約7時，有市民在大埔拍攝到近年本港罕見的大型「乳房狀雲」(Cirrocumulus mamma)。（Florence Lee攝及提供）

▼8月24日 歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）預測路徑圖▼



天文台指，熱帶風暴「蘇拉」在下午4時，集結在高雄之東南偏東約510公里，預料向西北緩慢移動，於呂宋至台灣以東一帶海域徘徊，並逐漸增強。

歐洲預報呈「V形」北上撲台灣

天文台採用的歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）電腦模式預計，「蘇拉」未來一周會於台灣東南、呂宋東北位置，逆時針「兜圈」，明日（25日）南下增為強烈熱帶風暴，下周日（27日）升級成颱風，之後會呈「V形」，在下周一（28日）北上直撲台灣，及後影響中國東南部城市褔州、莆田一帶。

台灣中央氣象局預報亦顯示，「蘇拉」下周二（29日）於台灣以東一帶海域徘徊，此外，西北太平洋海域較遠位置另一個低壓區同期逼近日本。

天文台預測「蘇拉」路徑。（天文台截圖）

▼8月24日 台灣中央氣象局預測出現雙颱風▼



天文台預測，本港地區下午及今晚大致多雲，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴。下午短暫時間有陽光及炎熱，吹輕微至和緩南至東南風，展望未來數天部分時間有陽光，亦有一兩陣驟雨。

九天天氣預報顯示，明日（25日）及周末（26日）部分時間有陽光，有幾陣驟雨，氣溫維持28度至32度。星期日（27日）大致天晴，局部地區有驟雨，日間酷熱，最高氣溫升至33度。

直至下星期二（29日），初時吹微風2級，稍後東北風3至4級，相同風力未來數天一直維持。新學年下星期五（9月1日）開學，部分時間有陽光，有一兩陣驟雨，日間酷熱，吹東北風3至4級。