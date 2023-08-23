開學打風？天文台肯定低壓區下周會增強　歐洲電腦預報會進入南海

夏天風季即將完結，將踏入「秋颱」季節。天文台今早（23日）預報現時位於菲律賓呂宋島以東海域的低壓區，「可能會」在本周後期至下周初逐漸發展，到下午字變得肯定，指低壓區「會」在未來數日於呂宋至台灣以東一帶海域徘徊並逐漸發展。



天文台指該低壓區系統隨後有機會影響華南沿岸至台灣一帶，但其路徑存在變數；歐洲中期天氣預報中心ECMWF今晚發表的電腦預測颱風移動路徑圖顯示，該系統或在8月31日晚至9月1日凌晨威脅香港。台灣中央氣象局今日公布的預報顯示，在西北太平洋海域除了這個低壓區系統，較遠位置尚有一個會在同期逼近日本。



▼台灣中央氣象局預測出現雙颱風▼



低壓區由「可能會」逐漸發展變為「會」逐漸發展

天文台在下午4時半更新的九天天氣預報指出，一股偏南氣流會在未來一兩日為華南沿岸帶來驟雨；受高空反氣旋影響，周末期間至下周初廣東沿岸驟雨逐漸減少。

天文台指逐指，現時位於呂宋以東海域的低壓區，會在未來數日於呂宋至台灣以東一帶海域徘徊並逐漸發展，比今早稱「可能會」逐漸發展明顯變得肯定，並再指隨後有機會影響華南沿岸至台灣一帶，但其路徑存在變數。

▼7月17日下午 市民走入西貢過打風假▼



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台灣中央氣象局率先發表預測移動路徑圖

台灣中央氣象局已發表兩個低壓區未來數日的預測移動路徑圖，其中較近台灣的一個，即日至下周一（28日）幾乎在原地打轉，與歐洲中期天氣預報中心ECMWF的電腦預測路徑圖相若。

▼8月23日 歐洲ECMWF電腦預測颱風移動路徑圖▼



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下周初可能進入香港800公里警誡範圍

ECMWF料其在下周一較後時間開始發力，有可能採取沿巴士海峽的路線，在沒有登陸呂宋島情況進入南中國海、香港800公里警誡範圍，並快速逼近珠江口，甚至在8月31日晚至9月1日凌晨在本港近距離登陸。不過現時該低壓系統相距本港甚遠，ECMWF電腦預測路徑圖隨時作出變動，路徑存在變數。

在菲律賓呂宋島以東較遠海域，有雲團發展。（菲律賓氣象局網頁圖片)

下周風力變化預示會「西登」？

天文台下午4時半更新的九天天氣預報顯示，未來一周市區最高攝氏32度，部份時間有陽光，有一兩陣驟雨，吹南至東南風。不過隨着低壓系統進入南中國海東北部並逐步靠近華南沿岸，下周三（30日）風向會轉吹東至東北風，下周四（31日）轉為東北風，到下周五（9月1日）開學日轉為吹東風，不過風力僅為4級和緩，未見風力大增，也未知是否預測其會在本港南面掠過而出現具威脅的「西登」。

天文台下午4時半更新九天天氣預報，料本月底至9月1日大致多雲及有幾陣驟雨。(天文台圖片)

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