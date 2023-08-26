颱風蘇拉｜升級為強颱風　風眼現形　天文台預測威力逼近杜蘇芮

熱帶氣旋「蘇拉」18小時內連升兩級，昨晚（25日）8時由強烈熱帶風暴增強成為颱風，到今午（26日）2時再升級為強颱風，中心附近最高持續風速升至每小時155公里。蘇拉風眼已清晰可見，目前於香港之東南偏東約1,050公里、菲律賓呂宋島以東海域「打轉」。



天文台預測蘇拉會在未來兩三日持續增強，預計下周一（28日）下午2時增強至超強颱風，中心附近最高持續風速升至每小時185公里，其後中心風力料可達時速195公里，逼近7月吹襲華南時的熱帶氣旋「杜蘇芮」高峰時（中心附近最高持續風速升至每小時205公里）。天文台指蘇拉下周中至後期大致移向台灣、褔建及廣東東部沿岸一帶，但路徑存在變數。在外圍下沉氣流及東北季候風共同影響，天文台預料本港熱爆。



強颱風蘇拉集結在香港之東南偏東約1,050公里，風眼已清晰可見。(Tropical Tidbits圖片)

天文台表示，截至下午2時，強颱風「蘇拉」正集結在香港之東南偏東約1,050公里，預料向南緩慢移動，於呂宋以東海域徘徊並逐漸增強。據天文台預測，「蘇拉」會在未來兩三日於呂宋以東海域徘徊並逐漸增強，並會在下周中至後期大致移向台灣、褔建及廣東東部沿岸一帶，但路徑存在變數。

▼8月26日 熱帶氣旋「蘇拉」預測移動路徑圖▼



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近日天氣時陰時晴，天文台表示，一股偏南氣流今日正為廣東沿岸帶來有驟雨及酷熱的天氣；本港方面今早沙田、大埔、元朗及北區錄得超過10毫米雨量，預測下午及今晚天氣預測部分時間有陽光及酷熱，有幾陣驟雨。下午局部地區有雷暴，今晚大致多雲，吹輕微至和緩偏南風。

▼7月27日 天文台錄得今年最高氣溫36.1度▼



受「蘇拉」外圍下沉氣流及東北季候風共同影響，華南天氣酷熱及乾燥，日夜溫差較大。天文台預料下周四（31日）最高氣溫升至34度，日夜溫差較大，而上水為例，日夜溫差更高達11度，預測早上6時氣溫只為25度，但至中午1時升至36度，日夜溫差更高達11度。

天文台指出，未來兩三日廣東沿岸風勢微弱，高溫觸發的驟雨及雷暴會影響該區，故而一股微弱的東北季候風會在下星期二抵達華南，故當日（29日）稍後驟雨較多。天文台預測下周五、9月1日開學日當日，部份時間有陽光，有一兩陣驟雨，日間酷熱。