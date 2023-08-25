颱風蘇拉｜天文台料4日內三級跳成超強颱風　下沉氣流煲熱香港

強烈熱帶風暴「蘇拉」現正集結在馬尼拉之東北偏北約640公里，天文台料「蘇拉」會在呂宋海峽以東徘徊「打轉」並增強，兩日內升級成強颱風，下周二（29日）升級成超強颱風，正面吹襲台灣，並進入香港800公里範圍。



天文台稱，「蘇拉」路徑存在變數，美國全球預報系統（GFS）昨（24日）預測「蘇拉」9月1日撲港，但最新預測「蘇拉」8月31日會逐漸減弱進入福建省漳浦縣一帶。不過，天文台指受受季候風及蘇拉的外圍下沉氣流共同影響，料華南天氣酷熱、較為乾燥、日夜溫差較大，下周四（31日）最高氣溫達攝氏34度。



蘇拉未來數日海上打轉並增強

天文台表示，截至下午4時，強烈熱帶風暴「蘇拉」正集結在馬尼拉之東北偏北約640公里，預料向南緩慢移動，於呂宋海峽以東徘徊。

據天文台預測，「蘇拉」未來數天會在呂宋海峽以東徘徊「打轉」，並進一步增強，明日先升級為颱風，下周一（28日）再升級為強颱風，下周二（29日）再升成超強颱風，屆時其中心附近最高持續風速達每小時185公里，下周三（30日）正面撲向台灣及進入香港800公里警戒範圍。

▼8月25日 美國全球預報系統（GFS）電腦預測「蘇拉」路徑▼



根據天文台採用的歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）電腦模式預計，「蘇拉」料於8月31日「登台」，其後移向廈門及福州一帶。

▼8月24日 歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）預測路徑圖▼



▼8月24日 美國全球預報系統（GFS）預測路徑圖▼



美國全球預報系統（GFS）預測，「蘇拉」將於31日進入香港西南海域，並於9月1日撲港，9月2日最接近香港。（windy截圖）

至於昨日仍預料「蘇拉」會在9月1日撲港、9月2日最接近的美國全球預報系統（GFS），已改變其預測，料8月31日掠過台灣後，會逐漸減弱並移向福建省漳浦縣一帶。

▼8月25日 歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）電腦預測「蘇拉」路徑▼



天文台預料，隨後「蘇拉」會大致移向台灣、褔建及廣東東部沿岸一帶，但其路徑存在變數，受季候風及蘇拉的外圍下沉氣流共同影響，華南天氣酷熱、較為乾燥、日夜溫差較大。

（天文台）

下周初廣東地區風勢微弱 周四料升至34度

受高空反氣旋影響，周末期間華南普遍晴朗及酷熱，但偏南氣流仍會為沿岸地區帶來驟雨。天文台預料下周初廣東地區風勢微弱，高溫觸發的驟雨及雷暴會影響該區。

至於九天天氣方面，明日部份時間有陽光及幾陣驟雨，局部地區有雷暴，未來七日均天氣炎熱。隨「蘇拉」撲向台灣及接近香港，天文台料下周四（31日）最高氣溫達攝氏34度。

▼7月27日 天文台錄得今年最高氣溫36.1度▼

