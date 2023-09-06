遊日注意｜天文台料熱帶氣旋鴛鴦移向日本以南　或影響東京一帶

颱風海葵已減弱成低壓區漸遠離本港，天文台表示，與海葵殘餘相關的驟雨會在明日（7日）繼續影響華南沿岸，而一道廣闊低壓槽會在隨後兩三日為南海北部及廣東沿岸帶來不穩定天氣，料明起未來9日都會有幾陣驟雨，市民外出應帶備雨具。



另外，熱帶氣旋鴛鴦預料今日（6日） 會橫過琉球群島以東海域，並料會在未來一兩日大致移向日本以南海域，或影響東京都、福島縣及茨城縣一帶，市民前往日本旅遊記緊留意天氣預報。



▼9月2日 颱風蘇拉襲港後西貢碼頭市面▼



+ 4

天文台表示，與海葵殘餘相關的驟雨正影響廣東東部及沿岸地區，而一道廣闊低壓槽會在隨後兩三日為南海北部及廣東沿岸帶來不穩定天氣。隨著該低壓槽減弱，下周初至中期該區驟雨逐漸減少。

海葵路徑圖。

天文台指今日氣溫介紹攝氏27至31度，料下午至今晚大致多雲，有幾陣驟雨，下午短暫時間有陽光，吹和緩西至西南風。展望未來兩三日大致多雲，有幾陣驟雨。

熱帶氣旋鴛鴦路徑圖。

另外，熱帶氣旋鴛鴦在正午12時集結在沖繩島以東約600公里，預料向東北移動，時速約35公里，橫過琉球群島以東海域。天文台預料會在未來一兩日大致移向日本以南海域，或影響東京都、福島縣及茨城縣一帶。

至於在本港九天天氣方面，天文台料未來九日、即直至9月15日，均有幾陣驟雨，明日大致多雲，有幾陣驟雨。稍後驟雨較多及局部地區有雷暴，雷暴或持續至周六（9日），未來數天氣溫均介乎攝氏27至30度。