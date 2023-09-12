天文台凌晨再發特別天氣提示　今日局部地區雨勢較大、有雷暴

本港近日經歷連場大雨，昨日（12日）下午新界東更錄得超過20毫米雨量。天文台加強提醒市民留意雨勢，昨午五時再發特別天氣提示，提早預告今日（13日）雨況，受低壓槽影響，廣東沿岸海域及南海北部持續有雷雨發展，預料本港今日（13日）局部地區雨勢有時較大及有雷暴。



天文台於今日（13日）凌晨零時再發出特別天氣提示，重申受低壓槽影響，廣東沿岸海域及南海北部持續有雷雨發展，預料本港今日局部地區雨勢有時較大及有雷暴。



▼9月8日早上 黃大仙祠外仍然水浸▼



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天文台三度發提示 提醒市民今日雨況

上周突然而來的世紀大暴雨，天文台昨日三度發出特別天氣提示，預告雨勢發展，呼籲市民提高警惕。天文台下午五時再發特別天氣提示，預告今日的下雨情況。天文台指，受低壓槽影響，廣東沿岸海域及南海北部持續有雷雨發展，預料本港13日局部地區雨勢有時較大及有雷暴。

天文台雷達圖顯示，在香港以南有雷雨發展，預料本港今日局部地區雨勢有時較大及有雷暴。（天文台圖片）

根據九天天氣預報顯示，今日大致多雲，有幾陣驟雨，局部地區雨勢有時較大及有雷暴。氣溫介乎26至29度。吹和緩東至東南風。

低壓槽未來兩三日靠近廣東 料港間中有雷暴

天文台表示，位於南海北部的低壓槽會在今日繼續為廣東沿岸帶來驟雨。預料該低壓槽會在未來兩三日靠近廣東沿岸，該區驟雨較多及有雷暴，預測周四（14日）間中有驟雨，局部地區有雷暴；周五（15日）間中有驟雨及雷暴，雨勢有時頗大；雷雨天氣持續至周六（16日）。下周日（17日）起雨勢減弱。

▼9月8日早上 黃大仙龍翔道觀塘方向再度水浸▼

