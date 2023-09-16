天文台料將重見天日　低壓槽減弱陽光再現　季候風來襲下周末有雨

本港天氣過去半個月持續不穩。天文台今日（16日）指，一道低壓槽正為廣東沿岸及南海北部帶來驟雨及雷暴，預料今明兩日會繼續有雨，但低壓槽將逐漸減弱、高空反氣旋會增強，估計下周初起，驟雨會減少、將會重現短暫陽光。



天文台指下周六（23日）將有一股微弱的東北季候風南下，驟雨將會回歸，相信打工仔到下周末，難得的休息日仍未能與陽光玩遊戲。



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截至今日下午過去24小時雨量集中在新界東部。（天文台截圖）

天文台指，一道低壓槽正為廣東沿岸及南海北部帶來驟雨及雷暴，預料今晚大致多雲會繼續有幾陣驟雨及雷暴，部份地區雨勢有時較大。根據天文台數據，過去24小時雨量集中在新界東部，當中沙田、西貢一帶較多，雨量為70至100毫米，馬鞍山更達150至200毫米，是本港雨量最高的地區。

（天文台截圖）

下周三起進一步明朗 周末東北季候風南下帶來驟雨

與低壓槽相關的驟雨及雷暴仍會在明日影響廣東沿岸，天文台預料，驟雨會持續，部份地區雨勢有時會較大，相信打工仔明日仍有機會被大雨影響難得的休息日，但低壓槽會逐漸減弱，加上高空反氣旋增強下，下周一（18日）及下周二（19日）華南地區驟雨減少，天色好轉，下周三（20日）起，天氣會進一步明朗，而市區最高溫度亦有機會重回「三字頭」，預測連續幾日的氣溫均介乎26至31度。

不過，天文台預料一股微弱的東北季候風會在下周後期影響中國東南沿岸，下周六（23日）起會再次出現一兩陣驟雨，至少持續至再下一個周一（25日），上班一族周末亦難以外出消遣。

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