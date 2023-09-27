中秋節國慶日天氣逐日睇　周五賞月有一兩陣驟雨　10.1酷熱看煙花

中秋節及國慶日即將到來，隨着一個熱帶低氣已在越南中部登陸，天文台（27日）公布的預測，未來數天天氣比上周的預測理想。明晚（28日）追月夜，局部地區有雷暴，到周五中秋節有幾陣驟雨，或影響賞月；下周日10月1日國慶日部分時間有陽光，有一兩陣驟雨，日間酷熱最高33度，外出看煙花匯演要留意天氣變化。



▼9月22日 市民到東岸公園「賞月」▼



中秋至國慶假期大致時晴時雨，較為炎熱：

9月28日（星期四）迎月夜：27 | 31 °C；大致多雲，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴。

9月29日（星期五）中秋節：27 | 31 °C；短暫時間有陽光，有幾陣驟雨。

9月30日（星期六）追月夜：27 | 32 °C；部分時間有陽光，有一兩陣驟雨。

10月1日（星期日）國慶日：27 | 33 °C；部分時間有陽光，有一兩陣驟雨。日間酷熱。

10月2日（星期一）國慶日補假：27 | 32 °C；部分時間有陽光，有一兩陣驟雨。

▼9月26日 將軍澳慶國慶國旗旗海▼



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高空擾動在中秋期間帶來驟雨 東北季候風下周抵廣東

天文台指，高空反氣旋正為中國東南部帶來大致晴朗的天氣，正午時分，多處地區氣溫上升至33度左右。天文台預測，本港地區下午及今晚天氣天晴，但局部地區有驟雨，下午酷熱，吹和緩東至東北風，展望未來一兩日有幾陣驟雨，周末及下周初部分時間有陽光，但仍有一兩陣驟雨。

天文台表示，高空擾動會在未來一兩日為南海北部帶來驟雨。受高空反氣旋影響，周末期間至下周初華南地區天色較為明朗。位於南海中部的廣闊低壓區會為該區帶來不穩定天氣。東北季候風會在下周初抵達廣東沿岸，該區風勢較大。

九天天氣預報。（天文台截圖）

假期後大致天晴 日間酷熱及乾燥

隨着東北季候風的來臨，本港下周一（10月2日）吹東風4至5級，離岸間中6級，即3號風球風力，部分時間有陽光，有一兩陣驟雨。下周二（10月3日）仍吹東風4至5級，初時離岸間中6級，大致天晴，日間酷熱及乾燥，最高氣溫為33度。不過，下周三（10月4日）開始再次出現驟雨，持續至下周五（10月6日）。

▼美國全球預報系統（GFS）及歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）預測▼



內地中央氣象台預測未來10天，南海海域和西北太平洋將有一至兩個颱風生成。美國全球預報系統（GFS）及歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）的電腦預報均顯示，下周五（10月6日）會有熱帶氣旋系統影響台灣，以至福建一帶。