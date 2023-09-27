中秋節國慶日天氣逐日睇　周五賞月有一兩陣驟雨　10.1酷熱看煙花

撰文：陳葆琳
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中秋節及國慶日即將到來，隨着一個熱帶低氣已在越南中部登陸，天文台（27日）公布的預測，未來數天天氣比上周的預測理想。明晚（28日）追月夜，局部地區有雷暴，到周五中秋節有幾陣驟雨，或影響賞月；下周日10月1日國慶日部分時間有陽光，有一兩陣驟雨，日間酷熱最高33度，外出看煙花匯演要留意天氣變化。

▼9月22日　市民到東岸公園「賞月」▼

中秋至國慶假期大致時晴時雨，較為炎熱：

9月28日（星期四）迎月夜：27 | 31 °C；大致多雲，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴。

9月29日（星期五）中秋節：27 | 31 °C；短暫時間有陽光，有幾陣驟雨。

9月30日（星期六）追月夜：27 | 32 °C；部分時間有陽光，有一兩陣驟雨。

10月1日（星期日）國慶日：27 | 33 °C；部分時間有陽光，有一兩陣驟雨。日間酷熱。

10月2日（星期一）國慶日補假：27 | 32 °C；部分時間有陽光，有一兩陣驟雨。

▼9月26日　將軍澳慶國慶國旗旗海▼

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高空擾動在中秋期間帶來驟雨　東北季候風下周抵廣東

天文台指，高空反氣旋正為中國東南部帶來大致晴朗的天氣，正午時分，多處地區氣溫上升至33度左右。天文台預測，本港地區下午及今晚天氣天晴，但局部地區有驟雨，下午酷熱，吹和緩東至東北風，展望未來一兩日有幾陣驟雨，周末及下周初部分時間有陽光，但仍有一兩陣驟雨。

天文台表示，高空擾動會在未來一兩日為南海北部帶來驟雨。受高空反氣旋影響，周末期間至下周初華南地區天色較為明朗。位於南海中部的廣闊低壓區會為該區帶來不穩定天氣。東北季候風會在下周初抵達廣東沿岸，該區風勢較大。

九天天氣預報。（天文台截圖）

假期後大致天晴　日間酷熱及乾燥

隨着東北季候風的來臨，本港下周一（10月2日）吹東風4至5級，離岸間中6級，即3號風球風力，部分時間有陽光，有一兩陣驟雨。下周二（10月3日）仍吹東風4至5級，初時離岸間中6級，大致天晴，日間酷熱及乾燥，最高氣溫為33度。不過，下周三（10月4日）開始再次出現驟雨，持續至下周五（10月6日）。

▼美國全球預報系統（GFS）及歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）預測▼

內地中央氣象台預測未來10天，南海海域和西北太平洋將有一至兩個颱風生成。美國全球預報系統（GFS）及歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）的電腦預報均顯示，下周五（10月6日）會有熱帶氣旋系統影響台灣，以至福建一帶。

天氣｜今日天晴酷熱　料東北季候風明起影響　未來兩三日有驟雨颱風｜熱帶低氣壓襲越南　南海中部廣闊低壓區料增強趨向海南島南海中部廣闊低壓區逐漸發展　中秋驟雨度過　國慶吹6級風
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