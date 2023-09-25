颱風｜熱帶低氣壓襲越南　南海中部廣闊低壓區料增強趨向海南島

天文台指出，高空反氣旋會在未來一兩日覆蓋華南，預料一股東北季候風會在本周後期抵達華南沿岸，該區有幾陣驟雨。預測由本周四（28日）的迎月夜至10月1日國慶日大致多雲，有幾陣驟雨。



另外，天文台預料南海中部可能會有廣闊低壓區逐漸發展，並有機會在下周初移向海南島至北部灣一帶。在該低壓區及東北季候風的共同影響下，廣東沿岸及南海北部風勢較大及有驟雨。位於越南以東海域的熱帶低氣壓會在今明兩日移向越南中部峴港一帶。



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按天文台九天天氣預報，中秋節至國慶日假期天氣欠佳，或無緣見中秋滿月。周四迎月夜大致多雲，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴；到周五（29日）中秋節及翌日（30日）追月夜均大致多雲，有幾陣驟雨，因此料看到中秋滿月可能性不大。

至於下周日10月1日國慶日仍然大致多雲，有幾陣驟雨，或影響當晚看五年來首次復辦的國慶煙花滙演。

位於越南以東海域的熱帶低氣壓，在今日下午2時位於香港之西南約870公里，即在本港800公里警戒範圍之外，中心附近最高持續風速每小時45公里，料會在今明兩日移向越南中部。

天文台預料南海中部可能會有廣闊低壓區逐漸發展，並有機會在下周初移向海南島至北部灣一帶。在該低壓區及東北季候風的共同影響下，廣東沿岸及南海北部風勢較大及有驟雨。

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