颱風小犬｜天文台料小犬下周四逼港　以強颱風姿態闖800公里範圍

颱風小犬下周襲港。天文台指，截至今日（30日）上午10時，熱帶風暴小犬集結在馬尼拉以東約1,180公里，預料向西北移動。據天文台熱帶氣旋路徑圖顯示，小犬下周初至中期移向呂宋至台灣一帶，並於下周四（5日）增強為強颱風，闖入本港800公里範圍。但天文台同時指，受東北季候風影響，隨後小犬的路徑及強度存在變數。



香港天文台熱帶氣旋「小犬」路徑概率預報。（天文台截圖）

香港天文台熱帶氣旋「小犬」位置及路徑圖。（天文台截圖）

天文台指，高空反氣旋正為廣東沿岸帶來大致晴朗的天氣。天文台預測本港地區今日天氣大致天晴，但局部地區有驟雨，下午酷熱，今晚部分時間多雲，吹輕微至和緩東至東北風。展望未來數日部分時間有陽光及酷熱，亦有一兩陣驟雨，星期日早晚大致多雲。

截至今日上午10時，熱帶風暴小犬集結在馬尼拉以東約1,180公里，預料向西北移動，時速約12公里，橫過菲律賓以東海域，並會在下周初至中期移向呂宋至台灣一帶，隨後可能進入南海東北部，並有機會在下周後期為廣東沿岸帶來驟雨。受東北季候風影響，隨後小犬的路徑及強度存在變數。

天文台熱帶氣旋位置及路徑圖顯示，小犬將於下周二（3日）形成颱風，中心附近最高持續風速為每小時140公里；並於下周四（5日）增強為強颱風，闖入本港800公里範圍。

歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）顯示，小犬會於下周四在台灣以南海域掠過，之後進入南海北部，下周日（8日）登陸海南島；美國全球預報系統（GFS）預測小犬更為接近香港，橫過台灣之後西移靠近香港，下周一（9日）登陸陽江市一帶。

▼9月29日 歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）預測▼



+ 1

▼9月30日 美國全球預報系統（GFS）預測▼



+ 1

天文台指，高空反氣旋會在未來數日為華南帶來大致晴朗的天氣，但高溫觸發的驟雨及雷暴會影響該區。而一股東北季候風亦會在未來一兩日影響廣東沿岸，該區風勢較大。

下周末離岸吹6級風

九天天氣預報顯示，十一國慶當日部分時間有陽光，有一兩陣驟雨，早晚大致多雲，日間酷熱，吹微風2級，後轉東至東北風4級，間中5級；下周一（2日）部分時間有陽光，有一兩陣驟雨，吹東風4至5級，離岸間中6級，風力相等於三號風球程度。其後有驟雨及陽光，不過下周五（6日）起一連四日再吹4至5級，離岸間中6級，大致多雲，有幾陣驟雨。