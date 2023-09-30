中秋國慶後打風？　天文台發出預測路徑圖　九天天氣預報露端倪

天文台昨日（29日）指位於西北太平洋的熱帶氣旋，會在下周初至中期移向呂宋至台灣一帶，其後路徑及強度存在變數，究竟會否影響香港？



一個熱帶低氣壓今晚生成。天文台九天天氣預報顯示，下周三（10月4日）吹微風酷熱，之後四日依次轉吹北風，後轉北至東北風兩日，到10月8日星期日吹東北風。



在北半球，熱帶氣旋環流逆時針轉動進入中心（風眼），因此當有颱風由東向西逼近香港時，環流前緣下沉氣流令會香港「升溫」，其後受經內陸而吹過來的北風影響，當熱帶氣旋移至香港以南時，本港就會漸轉吹東北風。由此可見，天文台預測這個熱帶氣旋有可能在本港以南掠過，與歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）的電腦預測相近。



天文台昨晚（29日）8時公布預測路徑圖，位於西北太平洋的熱帶氣旋，會在下周初至中期移向呂宋至台灣一帶。(天文台圖片)

天文台預計，高空反氣旋會在未來數日為華南帶來大致晴朗的天氣，但高溫觸發的驟雨及雷暴會影響該區。受東北季候風影響，下周初廣東沿岸風勢較大。而另一股東北季候風會在下周中後期抵達華南。

中秋國慶假期酷熱有驟雨：

9月30日（星期六）追月夜：28 | 34 °C；大致天晴，但局部地區有驟雨，早晚部分時間多雲，日間酷熱。

10月1日（星期日）國慶日：28 | 34 °C；部分時間有陽光，有一兩陣驟雨，早晚大致多雲，日間酷熱。

10月2日（星期一）國慶日翌日：28 | 32 °C；部分時間有陽光，有一兩陣驟雨。

天文台昨日（29日)下午發出的九天天氣預報圖顯示，下周中起炎熱，本港風向逐漸由北風轉為東北風。（天文台網頁截圖）

熱帶低氣壓形成 料下周二增強至颱風

天文台指出，位於西北太平洋的熱帶氣旋會在下周初至中期移向呂宋至台灣一帶，但其後路徑及強度存在變數。

一個熱帶低氣壓昨晚（29日）生成，在晚上8時位於香港之東南偏東約2,230公里，中心附近最高持續風速每小時55公里。天文台昨晚8時公布的預測路徑圖顯示，熱帶低氣最快今晚（30日）增強至熱帶風暴，10月2日（下周一）晚升級至強烈熱帶風暴，到10月3日（下周二）晚增強至颱風，到10月4日（下周三）晚中心附近最高持續風速增強至每小時140公里。按路徑圖推斷，該熱帶氣旋會於10月5日（下周四）移至本港800公里警戒範圍。

熱帶氣旋路徑概率預報圖顯示，熱帶氣旋進入南中國海北部的機會率頗高，以今日的數據，吹襲本港的可能性為20%至30%。

歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）顯示，該低壓區之後會增強為強烈熱帶風暴，並於下周中於台灣南部海域掠過，並於未來數天西移靠近香港，預計下周六（10月7日）晚最接近香港；至於美國全球預報系統（GFS）預測，有熱帶氣旋將於下周三（10月4日）於台灣東面形成，並向北面移動，距離香港較遠。

點擊圖片看，ECMWF的預測：

下周三最高34度料熱帶氣旋下沉氣流引致

雖然熱帶氣旋路徑存在變數，但天文台的九天天氣預報，有兩大線索顯示，該熱帶氣旋很大機會影響本港。

北半球的熱帶氣旋環流是逆時針轉動往中心（風眼），所以當有熱帶氣旋在台灣附近時，香港會吹輕微的偏北風，並將內陸的熱空氣帶來香港；而下沉氣流亦會令氣溫上升，加上猛烈的陽光及風勢輕微，將令天氣十分悶熱。天文台的預測亦十分吻合，九天天氣預測顯示，下周三（10月4日）本港日間酷熱及乾燥，吹微風，氣溫介乎攝氏28度至34度，其後兩三日氣溫稍降。

天文台預測10月5日吹北風3至4級，10月6日吹北至東北風4至5級，10月7日吹北至東北風4至5級、離岸間中6級，到10月8日吹東北風4至5級、離岸間中6級，6級為3號風球風力；10月7日及8日大致多雲，有幾陣驟雨。風向的變動也與熱帶氣旋逐步靠近吻合，因風眼位置的變動，當在本港以南掠過，經過香港的氣流也會也逐漸由北風轉為東北風、甚至東南風，本港會甚為當風。以此推斷，天文台料該熱帶氣旋「西登」。

不過由於該熱帶氣旋距離香港尚遠，任何數據變動，都有可能導致預測大修訂。