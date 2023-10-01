颱風小犬｜天文台料小犬周五闖400公里　撞正季候風隨時風勢更大

颱風小犬下周逼港！天文台指，正午時份，熱帶氣旋小犬集結在馬尼拉之東北偏東約930公里，預料向西北移動，時速約12公里，橫過菲律賓以東海域並逐漸增強。另外，一股東北季候風會在本周中後期抵達華南，或與小犬相撞，令它的路徑及強度更難預測。據天文台路徑圖預測，小犬料於周五（6日）闖入本港400公里範圍，預料本周後期風勢增強，周六（7日）吹東北風5級，離岸及高地達7級。



天文台料小犬於周五闖入本港400公里範圍。（天文台網頁截圖）

天文台預測，今日部分時間有陽光及酷熱，局部地區有驟雨及雷暴，晚上大致多雲，氣溫介乎攝氏28度至34度，吹微風2級。至星期五，天文台料短暫時間有陽光，有幾陣驟雨，氣溫稍降至27度至32度，吹北至東北風5級，離岸6級。星期六（7日）大致多雲，有幾陣驟雨，吹東北風5級，離岸及高地達7級。

天文台料，星期風勢增強，離岸及高地達7級。（天文台網頁截圖）

小犬為本周後期帶來驟雨

天文台指，東北季候風會在明日影響廣東沿岸。高空反氣旋會在未來兩三日為華南帶來大致晴朗的天氣，但高溫觸發的驟雨及雷暴會影響該區。同時，小犬會移向呂宋海峽至台灣南部一帶並逐漸增強，隨後可能進入南海東北部，本周後期廣東沿岸有驟雨及風勢較大。

天文台的預測路徑顯示，小犬目前集結在馬尼拉以東海域，預料周三（4日）會升級至強颱風級別，並在晚間進入本港800公里範圍，至周五更闖入400公里範圍。

▼10月1日 歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）預測▼



▼10月1日 美國全球預報系統（GFS）預測▼



季風加持或產生共同效應

除了有熱帶氣旋來襲，天文台又預測，一股東北季候風會在本周中後期抵達華南，令隨後小犬的路徑及強度存在變數。天文台早前曾解釋，秋季形成的熱帶氣旋移動路徑及強度均較夏季複雜多變，原因是華南地區受東北季候風支配，強風會影響位於南海水域的熱帶氣旋。通常有兩個結果，一是被乾燥的東北季候風陰乾，「消滅」於南海上；另一是產生共同效應，令熱帶氣旋獲「加持」而令華南沿岸風力上升。

據天文台資料，2021年10月吹襲本港的秋颱獅子山及圓規，皆與季候風產生共同效應，風勢特別大。不過，並非每次季候風與熱帶氣旋「相撞」都會令風力獲得「加持」，季候風有機會引導熱帶氣旋的氣流，令移動路徑出現較大變化，風力顯着轉弱。據天文台資料，2013年11月的羅莎及2018年10月的玉兔，兩個颱風進入南海後，均遇到乾燥東北季候風而迅速減弱；而2010年10月的鮎魚，就被季候風引領至粵閩交界位置登陸。