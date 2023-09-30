颱風小犬命名源自星座　前身叫天秤　曾襲菲律賓釀過百人身亡

颱風小犬｜據天文台路徑預測，熱帶氣旋小犬料於下周四（5日）闖香港800公里。天文台指，截至今日（30日）正午12時，熱帶氣旋小犬集結在馬尼拉以東約1,160公里，預料向西北移動。翻查資料，小犬之名源自日本，意指星座小犬，為歷來首次使用，這名字看似可愛，惟小犬的前身為颱風天秤（TEMBIN），2017年為菲律賓帶來嚴重災難，造成160人死亡，颱風委員會於是將天秤除名，改為小犬。



熱帶氣旋位置及路徑圖。（天文台截圖）

颱風的命名，由世界氣象組織颱風委員會之內14個國家提供10個名字，合共140個名字循環使用，中國、香港及日本均是委員之一。小犬（KOINU）之名則源自於日本，為該國其中一個星座名稱。

小犬的前身其實是颱風天秤（TEMBIN），過去已被使用至少兩次。颱風天秤於2012年襲擊台灣，暴雨為台東、台南帶來嚴重的農作物損失。至2017年，天秤吹襲菲律賓，當時造成160人死亡，163人失蹤。颱風委員會鑑於天秤造成災難性破壞，決定將其除名，並以小犬取代。

颱風委員會將造成重大人命傷亡和經濟損失的熱帶氣旋除名，是一向慣例，舉例曾重創本港的熱帶氣旋天鴿及山竹，都被颱風委員會除名。

▼9月29日 歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）預測▼



+ 1

▼9月30日 美國全球預報系統（GFS）預測▼

