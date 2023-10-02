颱風小犬｜將升級超強颱風　天文台：或沿廣東沿岸海域移動並減弱

熱帶氣旋小犬今日（2日)凌晨已增強為颱風，今早8時集結在香港之東南偏東約1,410公里，天文台料本周三（4日）至周四（5日）以超強颱風威力進入南海北部，搞過台灣南端恒春半島墾丁一帶，之後靠近廣東沿岸。



天文台指受東北季候風影響，隨後小犬的路徑及強度存在變數，有可能沿廣東沿岸海域移動並減弱，最新熱帶氣旋路徑顯示，小犬將於下周六（7日）上午逼近本港以東約300公里，天文台預測當日及下星期日（8日）吹北風5級，離岸及高地達7級，即3號風球風力。



而隨着小犬逼近，其外圍下沉氣流將逐漸影響香港，未來數十分酷熱，天文台預測周三最高35度，有可能打破10月份紀錄，成為最熱10月天。



天文台今日（2日）早上8時錄得熱帶氣旋小犬的位置，在即香港之東南偏東約1410公里，未來兩三日移向呂宋海峽至台灣南部一帶並逐漸增強。（天文台圖片）

今日是中秋節及國慶日連假最後一日，天文台指高空反氣旋會在未來一兩日為華南帶來大致晴朗的天氣，但高溫觸發的驟雨及雷暴會影響該區。正午時分，本港部分地區氣溫上升至33度左右，下午部份時間有陽光及酷熱，今晚大致多雲。吹和緩至清勁東至東北風，離岸間中吹強風。

熱帶氣旋小犬會移向呂宋海峽至台灣南部一帶並逐漸增強，今早8時集結在香港之東南偏東約1,410公里，中心附近最高持續風速每小時145公里。

小犬昨日（1日）下午2時增強至強烈熱帶風暴，到今日凌晨2時升級颱風。天文台預測到明日（3日）早上8時更達到強颱風級別，中心附近最高持續風速每小時175公里，到周三（4日）早上增強至超強颱風，並開始進入香港800公里警戒範圍，在周四（5日）登陸台灣南端恒春半島墾丁一帶後，並減為強颱風，之後向東逼近珠江口，在周五（6日）早上8時進入本港400公里警戒範圍，24小時內移動近300公里，其時仍為強颱風。

小犬若之後保持向東，很大可能近距離掠過香港，不過按天文台預測，小犬在進入本港400公里警戒範圍後移動減慢，在周六（7日）早上約8時，位於香港以東約300公里，即24時內只移動約100公里，並減弱為颱風。

天文台的預測其實提到，預料一股東北季候風亦會在本周後期抵達華南，受東北季候風影響，隨後小犬的路徑及強度存在變數，有可能沿廣東沿岸海域移動並減弱，意味小犬可能遭東北季候影響而力度大減。

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