颱風小犬｜明下午料闖本港800公里　天文台：明晚發一號風球

颱風小犬｜天文台指，按照現時預測路徑，熱帶氣旋小犬會在明日（10月4日）下午進入本港800公里範圍，天文台會在明晚發出一號戒備信號。



天文台指，小犬今日（3日）中午集結在高雄之東南偏東約520公里，未來一兩日移向台灣南部一帶，受其外圍下沉氣流影響，華南沿岸極端酷熱。打風前本港熱辣辣，天文台預計明日市區最高氣溫達攝氏35度，上水氣溫可飆升至37度。不過，受東北季候風及小犬的雨帶影響下，周末最低氣溫跌至24度，最高氣溫跌破30度。



▼10月3日 各官方氣象機構對颱風小犬移動預測▼



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天文台指，高空反氣旋正為華南帶來大致晴朗的天氣天文台預測，本港地區今日天氣部分時間有陽光，有一兩陣驟雨，下午酷熱，局部地區有雷暴，吹輕微至和緩偏東風，展望未來一兩日大致天晴及持續酷熱，但局部地區有驟雨，星期三最高氣溫達35度，本周後期天氣漸轉不穩定。

在正午12時，強颱風小犬集結在高雄之東南偏東約520公里，預料向西北移動，時速約12公里，移向台灣南部一帶並繼續增強。天文台預測小犬會在未來一兩日移向台灣南部一帶，受其外圍下沉氣流影響，華南沿岸極端酷熱，而高溫觸發的驟雨及雷暴會影響該區。小犬隨後會移向廣東東部沿岸，並在本周後期沿廣東沿岸及其鄰近海域向偏西方向移動，可能較為靠近珠江口一帶。

周末或迎狂風驟雨

天文台發出特別天氣提示，按照現時預測路徑，熱帶氣旋小犬會在明日（4日）下午進入本港800公里範圍，天文台會在明晚發出一號戒備信號，預料小犬會移近廣東東部沿岸，隨後可能沿廣東沿岸及其鄰近海域向偏西方向移動，並受東北季候風影響逐漸減弱，但小犬對本港天氣的影響視乎其減弱速度及與珠江口距離。若其減弱速度較慢，並較接近珠江口一帶，該區星期五（6日）及周末期間風勢頗大，亦有狂風驟雨。

同時，東北季候風亦會抵達華南，小犬會逐漸減弱。在季候風及小犬的雨帶影響下，接近周末至下周初廣東沿岸地區風勢較大及有驟雨，早晚天氣顯著較涼。

天文台熱帶氣旋位置及路徑圖顯示，小犬會於明日（4日）增強為超強颱風，星期四（5日）橫過台灣之時再減弱為強颱風，星期五（6日）接近廣東沿岸會再減弱為颱風，周末則會減弱為強烈熱帶風暴接近香港。

天文台10月4日下午兩時自動分區天氣預報。（天文台截圖）

明日上水達37度

天文台預測，高空反氣旋會在今明兩日為華南帶來大致晴朗的天氣，但高溫觸發的驟雨及雷暴會影響該區。九天天氣預報顯示，明日（4日）部分時間有陽光，但局部地區有驟雨，日間極端酷熱，最高氣溫達35度，達極端酷熱程度。自動分區天氣預報預計，明日下午兩時，市區氣溫達35度，包括沙田、將軍澳、打鼓嶺等，上水更達37度高溫。星期四（5日）大致天晴，但局部地區有驟雨。日間酷熱及乾燥，氣溫在28至34度之間，吹北風4至5級。

星期五（6日）則吹北風5級，離岸6級，等同三號風球程度。星期六（7日）則吹北風5級，離岸及高地達7級，星期日（8日）「寒露」當日續吹北至東北風5級，初時離岸及高地達7級，兩天最低氣溫跌至24度，最高氣溫均跌破30度。