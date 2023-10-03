颱風小犬｜天文台指路徑及強度仍存在變數　一文看清3個可能發展

受高空反氣旋影響，未來一兩日華南天氣持續酷熱。小犬會在未來兩三日移向呂宋海峽至台灣南部一帶，受東北季候風影響，小犬隨後的路徑及強度存在變數，有可能沿廣東沿岸海域移動並減弱。



受高空反氣旋影響，本港天氣持續酷熱。截至1日，天文台已連續11日錄得攝氏33.0度或以上的日最高溫度。其中9月份連續10日達到酷熱水平，打破了2009年的紀錄，當年的9月曾連續8日達到酷熱水平。預料高空反氣旋會在未來一兩日繼續影響華南，該區持續酷熱。

另一方面，從衛星雲圖可以看到，位於西北太平洋的熱帶氣旋小犬在過去數日逐漸增強，並已發展出風眼……

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由於小犬未來一兩日經過的水域不論海水溫度及熱帶氣旋潛熱都較高，而且垂直風切變微弱，預料小犬會繼續增強並以強颱風或以上強度移向呂宋海峽至台灣南部一帶。

但電腦模式對小犬隨後發展仍然存在分歧，主要有以下3個情境：

情境一：進入南海東北部，受乾燥東北季候風影響，有可能沿廣東沿岸海域移動，強度會逐漸減弱；

情境二：進入南海東北部，並維持較高強度；

情境三：在台灣附近向東北轉向。

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若小犬橫過台灣南部（情境一），會受台灣地形影響。加上小犬進入南海東北部時會在較乾燥的東北季候風影響下減弱。在此情境下，小犬對廣東沿岸的影響將視乎其減弱速度。沿岸地區風勢會較大及有驟雨。

但是若小犬採取較南路徑（情境二），由於受台灣地形影響較小，將維持較高強度進入南海東北部，本週後期廣東沿岸天氣可能顯著轉壞及有狂風驟雨。

在情境三中，位於華南的高空反氣旋較弱，小犬將受西北太平洋高空反氣旋的引導氣流影響而在台灣附近轉向東北移動。在此情境下，廣東沿岸主要受東北季候風影響而較為乾燥。

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此外，天文台正在試驗的人工智能模式盤古的預測與情境一較接近。

在秋天，東北季候風與熱帶氣旋產生微妙的相互作用，令「秋颱」不論在路徑和強度上都比較多變。

小犬的路徑及強度變化會在未來數天逐漸明朗，天文台會密切監測其發展和動向，市民請留意天文台的最新消息。

原文：小犬與東北季候風 作者：香港天文台當值預報員