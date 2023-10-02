颱風小犬｜撞正「颱風殺手」添不確定性　東北季候風加持定陰乾？

颱風小犬逐漸增強，天文台預料本周三（4日）至周四（5日）以超強颱風威力進入南海北部東側，逼近珠江口一帶，預測本周末移至本港以東約300公里。天文台同時指出，一股東北季候風也會在本周末抵達華南，令小犬的路徑及強度存在變數。



東北季候風有「颱風殺手」之稱，由於原本乾燥而較涼，故捲入熱帶氣旋的話，不利其發展成颱風，故當颱風愈接近陸地，熱帶氣旋強度也隨之下降，逐漸陰乾。不過如颱風與陸地仍有一段距離，東北季候風要經過較長水路，變得不及在內陸般乾燥及清涼，反而成新動力令颱風轉得更快，變成颱風「助攻」。天文台在預測中表示，小犬本周後期有可能沿廣東沿岸海域移動並減弱，似乎傾向會被陰乾。



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明日下午增強至超強颱風 料橫掃高雄一帶

熱帶氣旋小犬今日（2日）下午2時已增強為強颱風，集結在香港之東南偏東約1,330公里，中心附近最高持續風速每小時155公里，在未來兩三日移向呂宋海峽至台灣南部一帶並逐漸增強。

天文台預測明日（3日）下午2時，小犬更會增強至超強颱風，到周三（4日）晚上進入本港東面800公里警戒範圍，其後向西掠過台灣南部高雄一帶，再向西移動進入本港東面400公里警戒範圍，但會逐步由超強颱風，降至強颱風，於周五（6日）降至颱風，中心附近最高持續風速為每小時140公里，本周末在本港以東約300公里緩慢移動。

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天文台料周末港吹和緩至清勁北風 威脅不大

由於氣流在北半球以逆時針方面進入熱帶氣旋中心（風眼），當熱帶氣旋集結在本港東面時，本港主要吹西北至北風。由於來自內陸及有山勢阻擋，颱風雖近，但本港風力不會大太，天文台預測本周中起本港主要吹和緩至清勁（4至5級）北風，周末離岸才達強風程度（6至7級風，屬3號風球風力），威脅不大。

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沿近岸100公里外移動 料「硬食」東北季候風致減弱

內地中央氣象台預測，颱風小犬在吹襲台灣南部、進入南海北部後，會明顯減弱，甚至只有強烈熱帶風暴級。據天文台指出，一股東北季候風會在本周後期抵達華南，受其影響小犬的路徑及強度存在變數，有可能沿廣東沿岸海域移動並減弱。

是否「李氏力場」發威？東北季候風常被視為「颱風殺手」，由於其原本乾燥而較涼，氣流捲入熱帶氣旋的話，不利其發展成，風力自然減弱。據天文台預測，小犬本周末位處汕頭以南約100公里，撞正東北季候風，可謂近距離「硬食」，因而預測其會減弱及移動轉慢。

「颱風殺手」定「助攻」 取決於颱風與陸地距離

不過，東北季候風有時不一定是「颱風殺手」。如颱風與陸地仍有一段距離，東北季候風要經過較長水路，變得不及在內陸般乾燥而清涼，則會成新動力「助攻」颱風，令熱帶氣旋轉得更快。翻查資料，2021年10月的「獅子山」，當時其雖只是熱帶風暴級別、在香港490公里外掠過，但正因東北季候風共同影響，天文台發出8號風球的紀錄，刷新離香港最遠的8號風球。

▼2021年10月9日颱風獅子山襲港情況▼

